Antonio Herrera reconoció con una amplia sonrisa en su rostro lo fácil que se ha hecho su proceso de adaptación en Chivas de Guadalajara. Un vestidor repleto de talento mexicano le ha facilitado las cosas tanto afuera como adentro de la cancha. El delantero llegó en diciembre al redil proveniente de la pequeña ciudad de Tacoma en Washington. Así se ha adaptado al sistema de juego de Fuerzas Básicas en la Liga MX tras una formación en la MLS (Major League Soccer).

El atacante mexicoestadounidense platicó en exclusiva con Rebaño Pasión sobre su trayectoria y acomodo con los tapatíos. Antonio Dolores Herrera (Tacoma, 07-01-2005) tiene 19 años y un talento que demostró en las granjas del Seattle Sounders en la MLS. Una familia encabezada por una madre chivahermana fue clave para aceptar -sin dudar- la oferta de llegar al Rebaño Sagrado en un préstamo con opción de compra. Salió de casa para volver a la tierra que vio nacer a sus padres y se aclimata en Verde Valle.

Herrera tiene ciclo con Selección México en la categoría Sub18 y jugó el Torneo Clausura 2024 con el Guadalajara en la Liga MX Sub18. Su último equipo antes de llegar al redil fue el Tacoma Defiance, filial de Seattle Sounders en la MLS Next Pro. Así, que se confesó con Rebaño Pasión sobre su proceso de adaptación a esta primera experiencia en México.

El mexicanoestadounidense, en cuanto entró al vestidor rojiblanco, hizo una similitud con el tricolor. Reconoció que fue: “Como si fuera la selección y pues, así se hizo mucho más fácil adaptarme, al ser puros mexicanos. Me llevo bien con todos y me siento bien a gusto, muy cómodo aquí“. Esto, a pesar de estar a unos 3.500 kilometros de distancia de su hogar en la tranquila localidad de Tacoma.

Antonio Herrera ya tiene ciclo con Selección México en la categoría Sub18 (Instagram)

La expectativa de Antonio Herrera en su adaptación

El mexicoestadounidense, quien se formó en las granjas del Seattle Sounders, reveló que “sí, yo creo que sí se me hizo muy fácil adaptarme“. Esto, luego de compartir con puros mexicanos en el vestidor y en la cancha. En cuanto a su primer torneo con las Chivas, refirió que “sí, este torneo fue una adaptación. Aunque salimos campeones y en el torneo que sigue, pues que ya vean lo que traigo y lo que se espera de mi“.

Dolores Herrera, sobre sus expectativas dentro del Guadalajara, se encuentra a préstamo hasta diciembre 2024, con opción de compra. Así, que refirió a Rebaño Pasión que “como hablaba de mi adaptación y todo. Pero al final de cuentas, me encantan mis compañeros, los directores, los profesores y me encanta aquí, en Chivas“. Por ello, confesó que “yo creo que el objetivo es quedarme aquí, poder firmar y no estar nada más a préstamo y devolverme“. Así, reconoció que por lo pronto no desea regresar a su natal Tacoma, Washington. A menos que sea a pasar vacaciones con sus padres.

Los inicios de Antonio Herrera en el futbol

El atacante se confesó con Rebaño Pasión y recordó que “desde chiquito. Desde los cinco años empecé a jugar, porque mis hermanos jugaban y los veía siempre. Como tengo cuatro hermanos en total, dos mayores y dos menores, pues los dos mayores jugaban y los veía. Cuando toqué la pelota desde la primera vez, desde chiquito, es cuando me gustó. Mis papás, gracias a Dios, que siempre me apoyaban y me metieron a un equipo cerca de la casa, así comencé con ellos“.

Herrera, sobre esas personas claves en la trayectoria de cualquier deportista, reveló que en su caso: “hubo unas amigas gemelas que me dijeron que me veían potencial y algo en mí. Me llevaron a un club que se llama Washington Premier, que también es local, pero no sabía nada de eso y para entrar ahí tenía que pagar. Pero ellas pagaron casi todo, me llevaban a los entrenamientos y todo. Allí duré un año y medio, hasta cuando me vio los Sounders. Su director me dijo que hiciera pruebas con la Sub15, yo tenía 13 años de edad en ese entonces. Pues, de ahí como una semana o dos, me dijeron que si firmaba contrato con la academia y me quedé allí hasta los 18 hasta que me vine acá a Chivas de préstamo“.

Antonio Herrera se formó en las granjas del Seattle Soundes (Instagram)

La experiencia de Antonio Herrera en Seattle Sounders

Antonio Herrera pasó de su pequeña y natal Tacoma a las granjas del Sounders en Seattle. Aunque después volvió a casa con el filial. El delantero aseguró que “creo que es un club muy grande de la MLS, más que nada por los jugadores que tiene del primer equipo. Pero también hay mucho talento en Fuerzas Básicas y así. Es un equipo ganador, en la categoría que sea. Los jugadores o los directores (técnicos) que traen siempre son muy buenos, así pues es un club muy grande y por eso son muy reconocidos. Asisten a muchos torneos internacionales y así“.

El ariete en cuanto a su paso por el Tacoma Defiance reconoció que “era parte del proceso. Creo que fue algo maravilloso, increíble, porque estaba de nuevo cerca de casa. Pero también muy difícil, porque pues de todos los jugadores peleaban un puesto. Como quitaron la Sub19, pues desde la Sub17 o desde los 17 años ya tienes que estar listo para esta liga (MLS Next Pro), pues es como aquí una Liga de Expansión. Es difícil, pues cada año firman más jugadores y estaba ya en mi último año (de academia) y en ese tiempo hubo como 25 (jugadores). Yo tenía mis dudas, pero pues gracias a Dios que si me firmaron y me fue muy bien“.

Antonio Herrera jugó en 2023 con Tacoma Defiance en la MLS Next Pro (Instagram)

Cómo llegó Antonio Herrera a las Chivas

No es fácil que un futbolista de Tacoma fuera visoreado por los scouts del Guadalajara, pero ocurrió. El delantero confesó que de Chivas: “Contactaron a mi club, a mi agencia y a mi representante. Pues, de ahí es cuando se pusieron en contacto y me preguntaron si quería, más que nada por saber el deseo del jugador. Y pues mi respuesta fue: Sí, claro. ¿Quien no va a querer venir aquí a jugar en Chivas?“.

Así aprovechará las vacaciones Antonio Herrera

El delantero de las Chivas Sub18, después de celebrar el campeonato del Torneo Clausura 2024 de las Fuerzas Básicas, habló de sus vacaciones. El ariete en cuanto a su adaptación a la comida, reconoció que fue rápida, sin muchas variaciones a la de casa. Reveló que “la comida si es muy similar a lo que cocina mi mamá, por eso no ha sido un cambio (muy grande). De resto no, casi nada. Pues todo lo que pues se hacía allá y como mis papás son mexicanos, todo es casi lo mismo“. En cuando a las vacaciones, nos confesó que en esta ocasión no volverá a la pequeña Tacoma, sino conocerá un poco más del país que heredó de sus raíces. Afirmó que “yo creo que no voy a regresar a casa. Voy a ir por aquí, me quedo en México, pero voy a Oaxaca a visitar a unos familiares“.

Los números de Antonio Herrera en el Clausura 2024

El extremo por izquierda, de 19 años de edad, quedó registrado con la categoría Sub23 de las Chivas y terminó por formar parte del plantel Sub18. En este Clausura 2024, tuvo apenas nueve participaciones. De ellas, cuatro como titular para completar un total de 373 minutos. Además, aportó un gol que anotó en la victoria 5-1 a Juárez, el 10 de febrero, en la Jornada 6 del torneo.

Con el Tacoma Defiance, filial de Seattle Sounders, jugó 19 partidos, 11 como titular y 954 minutos en la MLS Next 2023. Anotó un gol al Minnesota United y tuvo una eficacia de pases de 81.7%.