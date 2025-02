De cara a este Clausura 2025 de la Liga MX, una de las decisiones que se tomó en las Chivas de Guadalajara fue la de dar rodaje a juveniles de la cantera. El título del Tapatío en la Liga de Expansión, sumado a ciertas falencias en la plantilla, generaron que Óscar García Junyent asumiera con esa premisa como una de sus banderas en este ciclo con el Rebaño.

Ya desde la pretemporada del primer equipo, varios jóvenes tuvieron la oportunidad de mostrarse en los entrenamientos, ganar roce con los más experimentados y sumar minutos al máximo nivel. Pero no todos ellos lograron convencer al cuerpo técnico de que podían ganarse un lugar en Chivas.

Gael García volvió a jugar con el Tapatío

Este fin de semana, el atacante Gael García volvió a sumar minutos con el Tapatío en la Liga de Expansión. El joven de 21 años había sido una de las figuras del Filial en el último semestre y por eso su salto al primer equipo, donde ya había debutado con Fernando Gago, resultó lógico.

Gael llegó a tener minutos en la pretemporada, donde hasta le fabricaron un penal en la Copa Pacífica. Sin embargo, la fuerte competencia en su posición ha hecho que se quedara sin oportunidades. Por eso se decidió que volviera al Tapatío para no perder ritmo futbolístico. En la derrota frente al Tepatitlán, compartió ataque con Christian Torres, Benjamín Sánchez y el flamante fichaje, Sergio Aguayo.

Gael García fue titular con el Tapatío ante Tepatitlán (Imago7)

En el puesto de extremo, Óscar García ha quedado encantado con otros jovenes como Hugo Camberos y Yael Padilla, quienes sí están formando parte de la rotación. Y allí están también otros nombres como Roberto Alvarado o Cade Cowell, quienes hasta el torneo pasado eran prácticamente las únicas opciones ante los bajos niveles de Isaac Brizuela, Pavel Pérez o Carlos Cisneros.

Otros que no convencieron: Fidel Barajas y Benjamín Sánchez

Gael García no es el único que no convenció y no pudo quedarse con el primer equipo. Fidel Barajas, también extremo aunque todavía más joven, bajó al Sub-23 para recuperar ritmo futbolístico, mientras que Benjamín Sánchez, quien formara una gran dupla con Teun Wilke, tampoco tuvo cabida y ahora sigue siendo una fija en el once del Tapatío.