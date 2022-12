◉ Noticias de Chivas hoy 14 de diciembre: Alexis Vega no reportará con Guadalajara en Copa Sky; Angulo todavía puede tirar el fichaje del Pocho Guzmán; revela Hans Westerhof que no hay preparación en técnicos del Rebaño

Chivas de Guadalajara llegó este martes a México de regreso desde España, para afrontar la etapa cumbre de su preparación, que incluirá otros cuatro partidos de la pretemporada rojiblanca rumbo al Torneo Clausura 2023 de Liga MX. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, que reportó el 14 de noviembre, trabajó muy temprano el lunes en las instalaciones del Athletic Club para concentrar a su delegación e iniciar el viaje de regreso a Madrid y luego a la Perla de Occidente, para continuar con esta extensa Pretemporada, para el debut rojiblanco en el venidero Clausura 2023, programado para el sábado 7 de enero con una importante visita a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA.

ver también Hierro y Paunovic no volvieron con Chivas a Guadalajara

Vega no estará ante Mazatlán

El atacante del Rebaño no ha regresado a Verde Valle después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo y aunque se tenía contemplado que lo hiciera este miércoles 14 de diciembre, todo indica que no será hasta el viernes cuando reporte con la plantilla y conozca tanto al director deportivo Fernando Hierro como al estratega Veljko Paunović. Con lo cual no podrá ver actividad en el debut dentro de la Copa Sky que será frente a Mazatlán ese mismo día a las 21:00 horas. Mismo caso que el de Roberto Alvarado.

Imago7

Angulo podría tirar el fichaje de Victor Guzmán

El Canelo no ha dado la respuesta positiva que esperan las directivas para que se haga oficial el traspaso del Pocho Guzmán, pues cabe recordar que tiene contrato vigente hasta el verano del 2023 y con esto podría tomar la determinación de quedarse en Guadalajara a cumplir con el resto de su acuerdo, por ello su postura podría tirar por la borda los avances en las negociaciones entre Amaury Vergara y Jesús Martínez.

Imago7

Westerhof ve falta de preparación en técnicos

El exestratega del Rebaño, Hans Westerhof explicó que durante su paso por el club que se dio entre el 2004 y el 2006 en dos etapas distintas, observó una clara falta de preparación en los entrenadores de Guadalajara, por lo cual trató de apoyarlos para que explotaran al máximo sus cualidades, ya que considera que muchas veces los exfutbolistas cuando se retiran piensan que viajando a España y Francia dos semanas los volverá técnicos exitosos.

Imago7

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!