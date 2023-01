El Club Guadalajara volvió a la Perla Tapatía la mañana de este sábado luego del decepcionante empate sin goles frente a San Luis dentro de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2023 donde no pudieron anotar gol frente a un rival que tuvo 10 jugadores prácticamente todo el partido, lo cual desató varias dudas sobre el funcionamiento colectivo por segundo duelo consecutivo.

El Rebaño Sagrado descansará este fin de semana y volverá a los entrenamientos el lunes para preparar el encuentro de la Fecha 3 ante Toluca que será la presentación en el Estadio Akron, lo cual será una dura prueba para el entrenador Veljko Paunović que no ha dejado del todo conformes a los fanáticos con su trabajo.

Guadalajara no pudo frente a San Luis en un partido donde carecieron de variantes y opciones claras de gol contra un adversario que se replegó todo el tiempo, luego de la expulsión de Juan Sanabria apenas a los 15 minutos. Las ausencias de los refuerzos Víctor Guzmán y Daniel Ríos no se las perdonaron al entrenador Veljko Paunović, quien no echó mano de sus cualidades para tratar de marcar el gol del triunfo.

El lunes se sabrá qué tan grave es la lesión de Vega

Luego de que abandonó la cancha en la segunda parte tras un fuerte dolor en la rodilla derecha, se dio a conocer que será el lunes cuando se informe la gravedad de la lesión de Alexis Vega, ya que primero dejarán que se desinflame la parte afectada y posteriormente será sometido a una resonancia magnética para esclarecer cuál fue el problema y sus posibles consecuencias.

Afición rojiblanca se lanza contra Paunovic

El estratega de Guadalajara decidió dejar en el banquillo al Pocho Guzmán y a Daniel Ríos, motivando el malestar de los seguidores quienes le cuestionaron su decisión argumentando que si son los únicos refuerzos debería haberlos metidos al menos unos minutos, pero en la conferencia de prensa después del partido, Veljko Paunović afirmó que aún no están listos físicamente.

