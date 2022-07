La plantilla principal de las Chivas de Guadalajara sufrió un duro traspié el sábado al caer por la mínima diferencia ante el Atlético de San Luis en el Estadio Akron, un partido correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX y ahora cierra preparación en Verde Valle para su siguiente presentación en el campeonato. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El primer equipo del Rebaño Sagrado sostuvo su úlitma práctica este viernes para viajar a Torreón y concentrarse de cara a su próximo compromiso: este sábado frente a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, en el marco de la Jornada 3 del Apertura 2022 y con la misión de conseguir lo que no pudo en sus dos duelos como anfitrión: puntos, para intentar calmar un poco los ánimos de su enardecida afición.

Refuerzo del Rebaño se fue de fiesta

Los problemas con Chivas se está empezando a salir de control y no solo a nivel de la directiva, ahora también con los jugadores, pues de acuerdo a información del periodista de Jalisco Tv, Jerónimo Camberos, uno de los refuerzos rojiblancos fue captado en un antro de la Perla Tapatía a altas horas de a madrugada acompañado de un importante comunicador, aunque no se específico el nombre de ambos.

La confesión de Chofis que le ayudaría a volver

Eduardo Chofis López no ha aceptado la propuesta de ir a Pachuca porque desea seguir en el Rebaño y recibir una segunda oportunidad, por lo cual indicó que la dirigencia ha sido injusta con él porque nunca asistió a la fiesta que detonó su veto por parte de Amaury Vergara, según lo informó el comunicador David Medrano en Marca Gol: “Javier les dijo, ‘yo tengo contrato con Chivas, ustedes fueron injustos conmigo al correrme por una causa en la cual no estuve, en el tema de la fiesta yo no estuve y yo quiero sacarme la espina con Guadalajara porque quiero una segunda oportunidad y tengo contrato’”.

Otro candidato para llegar a Chivas

Con los malos resultados que se han dado hasta el momento en Guadalajara al no sumar goles ni tampoco victorias y apenas un punto, los candidatos para suplir en un tiempo determinado a Ricardo Cadena en el banquillo no dejaran de surgir. Por lo cual ahora salió a la luz el nombre de Luis Pérez como uno de los estrategas que podría asumir las riendas de una escuadra que está urgida de triunfos y de campeonatos, mientras el exfutbolista de Necaxa recientemente acumuló un seno fracaso al no calificar con el Tri Sub-20 al Mundial ni a Juegos Olímpicos

