◉ Noticias de Chivas hoy 21 de diciembre: La razón por la que no ha llegado el Pocho a Guadalajara; al Canelo Angulo le leyeron la cartilla y no hizo caso; Alexis Vega solo tiene dos opciones en Europa

Chivas de Guadalajara inició esta semana con su segunda presentación en la Copa Sky derrotado a Santos 4-0 de cara al Torneo Clausura 2023 de Liga MX, además a la espera de la inminente incorporación de sus primeros refuerzos ante la salida casi confirmada de Jesús Ricardo Angulo. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, que reportó el 14 de noviembre, volivó a los trabaos este artes, tras el encuentro con los laguneros, para ultimar los detalles de su próxima presentación en la Copa Sky frente a Tigres de la UANL el próximo jueves en el Estadio Universitario, de cara al debut rojiblanco en el venidero Clausura 2023, programado para el sábado 7 de enero con una importante visita a Rayados de Monterrey en el Estadio de Acero.

Víctor Guzmán sigue sin llegar a Chivas

El volante procedente de Pachuca no ha llegado al Rebaño Sagrado en la transferencia donde también está incluido Jesús Angulo y esto se debe a que entre directivas no han acordado el pago que tendrá que realizar Amaury Vergara por los servicios del Pocho, debido a que está tasado en alrededor de ocho millones de dólares, mientras que el Canelo en cinco millones, por lo que hay una diferencia que sigue sin finiquitarse, de acuerdo a información de Alex Ramírez, de Azteca Deportes Jalisco.

Canelo Angulo recibió advertencia de la directiva de Guadalajara

El jugador sinaloense cayó en el Rebaño con el pie derecho por su carisma y también por sus buenas actuaciones, siendo uno de los mejores refuerzos que trajo Ricardo Peláez durante su gestión, sin embargo en los meses recientes le dedicó mucho tiempo a la creación de contenido en su canal de YouTube, desatando algunos polémicas con sus entrevistas a varios jugadores rojiblancos, lo cual nunca fue del agrado de la dirigencia que le hizo algunas recomendaciones, pero al no hacer caso, esto le jugó en contra para que saliera de la institución.

A Vega se le acaban las opciones en Europa

El atacante de Chivas sigue con sus planes de jugar en el futbol del viejo contiene, pero se ha encontrado con un problema que no es cosa menor, pues no ha llegado ningún oferta formal por sus servicios y aunque anteriormente se hablaba de varias escuadras interesadas, todo se empieza a reducir a dos aparentes opciones, según reportes de Azteca Deportes. Se trata del Celta de Vigo de España y del Chelsea de Inglaterra. Aunque la situación luce muy complicada para el Gru, no es imposible que en los siguientes días se pueda hacer realidad su sueño.

