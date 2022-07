El primer equipo de las Chivas de Guadalajara salió de Verde Valle este jueves con destino a Las Vegas para comenzar a preparar todo lo conciernente a su próximo compromiso frente a la Juventus, en un partido amistoso a disputarse en Estados Unidos con la misión de dejar atrás el empate sin goles contra León dentro de la Jornada 4 por el Apertura 2022 que los dejó sin ganar en la campaña.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado viene de sumar otro punto la noche del miércoles al ceder un empate como local ante los panzas verdes en el Estadio Akron en su cuarta presentación de este semestre, en el que acumula apenas tres de 12 puntos posibles. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

Falla de Chicote tendrá consecuencias

El técnico de las Chivas de Gudalajara, Ricardo Cadena aseguró que no puede dejar pasar por alto la falla del penalti del Chicote Calderón, pues considera que la única manera de sacarlo adelante es apoyarlo, pero también haciéndole ver que para recuperar la confianza se deben redoblar esfuerzos: "Hacer con el jugador como que no pasada nada, no. Hay exigencia y mucha, ellos saben el compromiso, la responsabilidad y la exigencia de nuestra parte para los entrenamientos, partidos, los momentos del juego y es la parte que hoy está tocando sufrir, no poder convertir”.

Imago7

Chivas viaja a Las Vegas con su mejor equipo

El entrenador del Rebaño echará mano de su mejor equipo para el encuentro frente a la Juventus el siguiente viernes 22 de julio por lo cual convocó a 26 futbolistas con la intención de competir de la mejor manera ante la Vecchia Signora. La novedad es que Santiago Ormeño podrá debutar con Guadalajara en el encuentro que se disputará a las 22:00 horas tiempo de centro de Mexico.

Imago7

Nelly Simón se va de Chivas Femenil

La mejor directiva del Rebaño en los años recientes tomará un cargo en Selecciones Nacionales para tratar de recuperar el buen proceso del futbol femenil, por lo cual en breve se hará oficial la salida de la responsable de Chivas, quien fue clave para obtener el campeonato la campaña anterior y que torneo tras torneo compitan por el superliderato, aún con los cambios de entrenador que han sufrido.

Imago7

Sigue toda la actualidad de Chivas con nuestros especialistas

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!