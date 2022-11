Chivas de Guadalajara arrancó desde el lunes su concentración de Pretemporada en la localidad costera de Barra de Navidad, para evaluar su plantel y aún con la expectativa de incorporar a los tan esperados refuerzos, con miras al mercado de pases para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El flamante cuerpo técnico del Rebaño Sagrado, liderado por Veljko Paunović, se reencontró con el plantel del primer equipo este lunes sobre el césped de la cancha del hotel de concentración de Isla Navidad, donde trabajarán hasta el domingo y durante una semana en la que disputarán su primer partido de preparación contra el modesto Caimanes de Colima.

Comparan a Cristiano con Vega

El atacante de Portugal no pudo contener el llanto cuando Portugal debutó en el Mundial frente a Ghana, por ello hizo recordar el emotivo momento que vivió Alexis Vega el martes pasado cuando lloró al escuchar las estrofas del himno mexicano por la emoción de jugar su primera Copa del Mundo, mientras que el capitán lusitano está disputando la quinta en medio de días complicados con Manchester United que lo despidió de manera inesperada.

Rodolfo Pizarro vuelve a ser candidato en Chivas

The Joker no logró encontrar su máximo nivel con Monterrey y todo indica que no harán válida la opción de compra al Inter de Miami de la MLS, por ello Guadalajara vuelve a sonar como una de las opciones para tener una segunda etapa en Verde Valle, de acuerdo a últimos reportes de Fox Sports, aunque también aclaran que no sería una negociación sencilla. De acuerdo a Transfermarkt, Pizarro vale 3.5 millones de euros, pero el equipo estadounidense podría cederlo al Rebaño o al equipo que pueda pagar su sueldo.

Alvarado está en la mira del Ajax

El buen desempeño de Roberto Alvarado en este 2022 con las Chivas ha logrado despertar el interés de algunos clubes intencionales como acaba de ocurrir con el Ajax de Holanda, ya que según información de TUDN, el Piojo está en el radar del conjunto tulipán a pesar de que no ha visto minutos en esta Copa del Mundo, por ello se espera que Gerardo Martino le dé oportunidad de mostrarse en la máxima vitrina del futbol en los siguientes partidos contra Argentina y Arabia Saudita.

