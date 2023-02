Chivas de Guadalajara regres desde el martes a Verde Valle para empezar con los preparativos de su próximo duelo y con la reactivación de una negociación pendiente en el mercado de pases tras conquistar una sufrida victoria, en el marco de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, encabezado por el entrenador Veljko Paunovic, trabaja esta extensa semana en las instalaciones de Verde Valle, para afinar todos los detalles de su alineación estelar y de su convocatoria final para la siguiente presentación: frente a los Gallos Blancos de Querétaro en su regreso al Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2023.

Ricardo Peláez, el nuevo consejero de la Femexfut

El exdirigente de las Chivas donde dejó pésimos resultados en su gestión de tres años a partir del 2019, ahora trabaja como analista de TUDN y se dedicó a aconsejar al presidente de la Federación Mexicana de Futbol acerca de las funcionas que debe tener el nuevo director de Selecciones Nacionales como lo es Rodrigo Ares de Parga, esto con la finalidad de obtener los resultados que se requieren en el Tricolor que sigue sin elegir a su nuevo DT. Lo que se le olvida a Peláez Linares son la decisiones erróneas que tomó y que llevaron al Rebaño a sumar una serie de fracasos en el pasado reciente.

Imago7

Alan Mozo y el momento que le marcó la vida

El lateral derecho del Rebaño admitió que uno de los pasajes más complicados de su carrera fue cuando no entró en la lista definitiva para los Juegos Olímpicos de Tokio donde la Selección Mexicana Sub-23 obtuvo la medalla de bronce, pero este golpe le sirvió para incrementar su profesionalismo: "Creo que fue un antes y un después. A partir de ahí me volví más profesional me volví mucho más determinante, mis números empezaron a subir notablemente y creo que cada fracaso y cada tropiezo en tu vida es una oportunidad para mejorar y sacar tu mejor versión”, comentó en una entrevista a TUDN.

Imago7

Néstor de la Torre prefiere a Herrera por encima de Almada

El exdirector deportivo de Guadalajara y campeón en el 2006, Néstor de la Torre explicó las razones por las que ve a Miguel Herrera con mayores posibilidades de tener éxito en la Selección Mexicana por encima de Guillermo Almada, así lo manifestó en entrevista con Fox Sports: “A Miguel Herrera yo le daba otro proceso más (con Selección Mexicana). Guillermo Almada no me gusta cómo reclama y transmite nerviosismo a la banca. Diario está alegando y siempre se pelea. Miguel Herrera con su tiempo de maduración, podría tener uno o medio proceso”.

Imago7

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!