Chivas de Guadalajara comienza esta semana los trabajos de preparación en Verde Valle con miras a su debut en el Torneo Clausura 2023 de Liga MX y a la expectativa por la venta de un jugador en este mercado de pases invernal, se trata de Antonio Rodríguez. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, que reportó el 14 de noviembre, regresó el lunes pasado a las instalaciones de Verde Valle, para comenzar a afinar todos los detalles de su próxima presentación: frente a Rayados en Monterrey, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023, el sábado 7 de enero.

Yrizar se va de Guadalajara sin pena ni gloria

El delantero Paolo Yrizar no seguirá en la institución para el Torneo Clausura 2023 y tendrá que reportar en las próximas horas con los Gallos Blancos de Querétaro, de acuerdo a información de TUDN. El atacante llegó en el 2021 para reforzar al Tapatío de la Liga de Expansión, pero en varias ocasiones estuvo con el primer equipo, sin embargo nunca logró consolidarse y ahora fue negociado con los queretanos, donde vivirá su segunda etapa al ser surgido de esa institución.

Fernando Hierro explica por qué no habrá más refuerzos

El director deportivo de las Chivas confesó que no serán patrocinadores de la Liga MX, esto por lo altos precios que le ponen los demás clubes a sus jugadores cuando saben que están en la órbita de los rojiblancos, así mismo, indicó que hay otros elementos que no quieren ser vendidos por sus equipos y esto dificulta la llegada a los rojiblancos, por ello para este Clausura 2023 solamente Víctor Guzmán y Daniel Ríos serán los refuerzos.

Alicia Cervantes va tras los pasos de Omar Bravo

La goleadora del Rebaño femenil no tiene en mente más que seguir triunfando con el equipo de sus amores, por ello desea mantener los pies bien puestos sobre la tierra, trabajando con humildad, pero sin perder el hambre de triunfo, lo cual la motiva para tratar de alcanzar la marca de 160 goles de Omar Bravo, un récord para toda la institución: “Quiero ser la persona que no se olvide del equipo. Quiero estar en la historia de una institución como Chivas. Todavía me falta alcanzar a Omar Bravo, que es una de las metas que tengo y en algún momento ir a jugar a Estados Unidos”, comentó en entrevista para Fox Sports la atacante que actualmente cuenta con 77 dianas con las rojiblancas.

