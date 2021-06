¡Explotan chivahermanos! Directiva queda mal parada con la afición de cara al Apertura 2021

La afición de las Chivas de Guadalajara está molesta con la directiva de cara al Torneo Apertura 2021, pues el aumento en los precios de los chivabonos, combinado con la baja compensación que les ofrecen de los cinco partidos como locales que ya no se jugaron en el 2020 a partir de que inició la emergencia sanitaria por COVID-19, han provocado el enojo de los seguidores rojiblancos.

La situación que ha generado inquietud entre los aficionados del Rebaño Sagrado, es que para el siguiente año futbolístico se están ofreciendo 17 partidos como locales del cuadro rojiblanco en 3,770 pesos, es decir a un precio por juego de 221.74 pesos a esto se la agrega el descuento de cinco partidos que quedaron en el aire de 128 pesos por cada encuentro en el Estadio Akron, pero uno de los afectados reveló que ese no fue el precio que les costó en promedio cada compromiso, sino 250 pesos.

"Uno es aferrado, sí quiero comprar mi abono pero no es justo que cinco partidos que quedaron al aire, cuando se suspendió el torneo en la fecha 10, ellos nos lo tazan en un precio y no son parejos a la hora de los nuevos para equilibrar. Es decir, de cabecera superior nos lo pagan a 128 pesos, pero a nosotros nos lo cobran en 250. No quieren perder nada, aquí se trata de mediar para salir bien", comentó uno de los fanáticos de Chivas en declaraciones para el diario El Informador.

Los costos se extienden en cada una de las secciones, pero el precio que se descuenta es menor a lo que en realidad se pagó desde el 2019 cuando se lanzaron a la venta los chivabonos para el año futbolístico que culminaba en el 2020, razón suficiente para que el público rojiblanco se sienta desilusionado de lo que ahora pretende hacer la dirigencia del Club Guadalajara para el Apetura 2021.

Chivas sigue sin refuerzos para el Apertura 2021

Otro de los malestares que cada que pueden hacen evidente los seguidores del equipo tapatío es la falta de refuerzos para encarar la nueva campaña, donde es un hecho que acusarán la baja de José Juan Macías, quien se va al Getafe de España y para el inicio que está pactado para el 22 de julio tendrán al menos cuatro ausencias de titulares por los llamados al Tricolor para Copa Oro y Juegos Olímpicos, por lo que ahora está mal parada la directiva de Chivas con sus aficionados.