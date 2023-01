La igualada del Club Guadalajara ante San Luis 0-0 no dejó muy contentos a los seguidores, debido a que jugaron contra 10 hombres la mayor parte del juego y los refuerzos para este Torneo Clausura 2023, Victor Guzmán y Daniel Ríos brillaron por su ausencia porque el entrenador Veljko Paunović no los tomó en cuenta para el compromiso de la Jornada 2.

El Rebaño Sagrado se quedó muy corto en las expectativas frente a los potosinos, ya que desde el minuto 15 les expulsaron a Juan Sanabria, sin embargo nunca lograron horadar a la zaga local que se acomodó de gran manera impidiendo que los rojiblancos se acercaran con peligro al área y generando la desesperación de la afición que se quedó con las ganas de ver al Pocho y Ríos.

Al finalizar el partido, Paunović explicó las razones por las que no le dio ingreso a sus flamantes jugadores: “El jugador de la calidad de Víctor Guzmán, es un ganador. Quiero que esté bien físicamente, no quiero arriesgar, es temprano en la temporada. Sería justo para él y para el equipo cuando estemos todos bien, al igual que Ríos. Han llegado más tarde y sinceramente la gente que está participando es porque estén en un estado físico y no solamente por lo que pueden dar por el campo, sino que me preocupo por las lesiones”.

Pero en la cuenta oficial de Twitter de Guadalajara los fanáticos no se hicieron esperar con su malestar expresando que el equipo vio en San Luis como si fuera un partido dirigido por Ricardo Cadena, también le recriminaron a los jugadores no haber podido superar a un adversario en inferioridad numérica, algo que anteriormente había ocurrido con otros entrenadores.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras el empate en el Estadio Alfonso Lastras, el Rebaño regresó a la Perla de Occidente, donde tendrán un par de días de descanso y reportarán el lunes para comenzar a preparar su presentación en casa en este Clausura 2023, mismo que se suscitará el próximo sábado 21 de enero cuando reciban al Toluca en el Estadio Akron.

