Alexis Vega: El hattrick al Atlas me cambió la vida y lo convirtió en verdugo del Clásico Tapatío

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, recordó el 4 de marzo pasado lo importante que fue el "hattrick" que marcó en su primer Clásico Tapatío con la playera rojiblanca durante su torneo de debut con el Rebaño Sagrado: el Clausura 2019 y aseguró en esa ocasión que convertirse en el verdugo del Atlas le cambió la vida por completo. En su segunda aparición, también en el Estadio Akron, anotó el único gol del triunfo sobre los rojinegros en la novena jornada del cancelado Clausura 2020 de la Liga MX.

El portentoso atacante del Club Deportivo Guadalajara completó este viernes la preparación del primer equipo rojiblanco en las instalaciones del Gigante de Zapopan, con miras a este especial compromiso en el calendario para los aficionados chivahermanos y que se disputará el sábado en el marco de la décimo cuarta fecha del Torneo Guard1anes 2020.

El atacante del Rebaño Sagrado fue consultado sobre el triplete que anotó en su primer derbi en el Clausura 2019 y que le valió la aprobación de los chivahermanos, le cambió la vida a lo que respondió que "la verdad que sí, porque es un partido muy importante y goles importantes en los cuales el equipo me ayudó a conseguirlos y fue algo muy bonito, desde ahí comencé a agarrar muchísima confianza, la afición me dio su apoyo desde el primer día. El primer gol es el más difícil, uno llega con ansiedad de ser referente y por lo mismo de pensar en hacer goles o quedar bien, no salen las cosas, pero cuando llega el gol es una fiesta".

Vega añadió que "se me da la oportunidad de destaparme ahí, no había hecho goles en partidos anteriores y se me da en el Clásico Tapatío, un hattrick pero sé que puede quedar marcado para los aficionados. Marco Fabián hizo un hattrick, Luis García, varios jugadores que quedaron marcados en la historia de Chivas y espero yo poder ser uno de ellos".

El delantero de las Chivas en su segunda aparición en un Clásico Tapatío anotó el único tanto de la victoria por la mínima diferencia, también en el Estadio Akron, para llegar a cuatro goles en dos ediciones. En su tercera presencia, fue expulsado en el primer tiempo, aunque Jesús Molina y José Juan Macías sellaron el triunfo 2-1 en el Estadio Jalisco.

El Rebaño Sagrado, en esta reanudación del futbol mexicano tras la Fecha FIFA de octubre, aparece en el octavo lugar de la clasificación general de la Liga MX con 19 puntos, luego de 13 fechas. Una nueva victoria en esta atípica edición del Clásico Tapatío sin la presencia de aficionados en las tribunas del Estadio Akron, le permitiría escalar posiciones con miras a una calificación a la Liguilla, una instancia de la que se han ausentado en los últimos tres años.