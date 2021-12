Las Chivas de Guadalajara sostuvieron dos duelos de preparación ante Necaxa la tarde del miércoles donde el equipo que dirige Marcelo Míchel Leaño salió victorioso en ambos encuentros, pero más allá del resultado hubo una situación con Alexis Vega que puede dejar tranquila a la directiva y su afición de que seguirá en el plantel rojiblanco para el Torneo Clausura 2022.

Ante las versiones de que el Gru partirá a Rayados de Monterrey al no querer renovar su contrato con el Rebaño Sagrado, el atacante puso sobre la mesa el interés y el cariño que siente por la institución al ser uno de los anotadores en el segundo partido contra los Rayos y en su festejo besó la camiseta mientras corría para celebrar.

Guadalajara se impuso en el primer duelo 4-0 con una alineación alternativa, se podría considerar, pero en el segundo compromiso, ya con una gran cantidad de aficionados en el Estadio Victoria, los tapatíos también mostraron contundencia y buen juego ofensivo para llevarse otro triunfo con marcador de 3-2.

Alexis Vega fue autor de dos goles con los que Chivas demostró que va con todo rumbo al Torneo Clausura 2022, pero en uno de ellos tomó la pelota desde su propia cancha, eludió marcadores y terminó por incrustar el balón en el ángulo. Cuando festejó con la gente en las gradas tomó el escudo de la camiseta y lo besó sin miramientos dejando claro que su intención es quedarse en la Perla Tapatía, aún cuando algunas versiones indica que porque él no quiere seguir.

Primer partido

Necaxa 0-4 Guadalajara

(César Huerta al 28’, Roberto Alvarado al 46’, Fernando Beltrán al 52’, Jonathan Parra al 78’)

Árbitro: José Luis Alba

Estadio Victoria

Alineaciones:

Necaxa: 23 Edgar Hernandez; 196 Diego Gómez, 14 Fabricio Formiliano, 30 Fernando Meza (199 Jesús Alcántar al 46’), 203 Alfredo Gutiérrez (AM al 36’), 194 Alejandro Andrade, 186 Josué Zazueta (AM al 50’), 28 Luis García (267 Luis Navarro al 53’), 10 Maxi Salas (198 Bryan Casas al 53’), 249 Misael Pedroza, 8 Facundo Batista. D.T. Pablo Guede

Guadalajara: 23 Miguel Jiménez (51 Raúl Rangel al 74’); 17 Jesús Sánchez (54 Miguel Gómez al 84’), 14 Antonio Briseño, 21 Hiram Mier (184 Gabriel Martínez al 84’), 53 Gilberto Orozco, 20 Fernando Beltrán, 5 Jesús Molina (57 Dylan Guajardo al 84’), 26 Cristian Calderón, 25 Roberto Alvarado (186 Jonathan Parra al 62’), 6 César Huerta, 18 Ronaldo Cisneros (50 Pavel Pérez al 62’). D.T. Marcelo Michel.

Segundo partido

Necaxa 2-3 Guadalajara

(Alan Medina al 67’, Jesús Escoboza al 77’)

(Ángel Zaldívar de penal al 81’ y al 87’, Alexis Vega al 89’)

Árbitro: Adonai Escobedo

Estadio Victoria

Alineaciones:

Necaxa: 1 Luis Malagón; 17 Brian García, 20 Luis Quintana (AM al 64’), 3 Agustín Oliveros (AM al 26’), 22 Jesús Escoboza, 24 Fernando González, 21 Alejandro Zendejas, 11 Dieter Villalpando (26 Jorge Valdivia al 61’), 12 Ángelo Araos, 7 Alan Medina (10 Maxi Salas al 70’), 27 Rodrigo Aguirre.

D.T. Pablo Guede

Guadalajara: 1 Raúl Gudiño (AM al 90’+3’); 33 Carlos Cisneros (186 Jonathan Parra), 3 Gilberto Sepúlveda, 15 Luis Olivas (AM al 60’), 16 Miguel Ponce, 29 Eduardo Torres (34 Sebastián Pérez al 75’), 30 Sergio Flores (AM al 9’), 11 Isaac Brizuela, 10 Alexis Vega, 19 Jesús Angulo, 9 Ángel Zaldívar (46 Sebastián Martínez al 90’+1’).

D.T. Marcelo Michel.