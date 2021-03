Amaury Vergara prepara apuesta con Emilio Azcárraga para el Clásico Chivas vs. América

El dueño de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara anticipó que no habrá famoso desplegado de los que acostumbraba en el Clásico Nacional ante el América, pero sí reveló que está preparando lanzarle una apuesta como en los últimos enfrentamientos, al propietario de las Águilas, Emilio Azcárraga.

Para el presiente del Rebaño Sagrado no es momento de pensar en algún desplegado, tomando en cuenta que no atraviesan el mejor momento dentro del Torneo Guard1anes 2021, donde acumulan 12 puntos de 30 posibles y el funcionamiento del equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich no ha sido regular .

“Quizá estoy equivocado, estoy dispuesto a cometer ese error. Me parece irresponsable estar enfocado en desplegados cuando yo debería estar mucho más enfocado en los resultados. Eso no quiere decir que no me guste hacerlo, me encantaría hacerlos, pero mi energía y atención están puestos en conseguir los resultados deportivos y lo demás tiene que pasar a segundo plano”, apuntó Amaury Vergara en entrevista para Marca Claro.

Sin embargo, admitió que lo que sí está preparando es una de sus acostumbradas apuestas con el dueño del América, Emilio Azcárraga Jean, la cual siempre tiene un sentido de responsabilidad social en busca de ayudar a gente que más lo necesita.

"Eso siempre debe suceder y es parte de la responsabilidad social del Club Deportivo Guadalajara, estar en constante búsqueda de cómo podemos aportar para diversas causas. Chivas es un vehículo importantísimo para ayudar a México y a personas necesitadas, siempre que se pueda combinar una apuesta con una causa social es muy emocionante porque lo hacemos de manera desinteresada. Con América lo hacemos ya como una tradición importante de rivalidad", explicó el dueño de las Chivas.

¿Cuándo se juega el Clásico Nacional Chivas vs. América?

Será este domingo en punto de las 20:00 horas cuando las Chivas de Guadalajara reciban al Cub América en el Estadio Akron dentro de la Jornada 11 del Torneo Guard1anes 2021 donde el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich buscará su tercera victoria de la campaña.

Guadalajara vs América Argentina: 14/03 23:00 horas Chile: 14/03 23:00 horas Colombia: 14/03 21:00 horas Peru: 14/03 21:00 horas Mexico: 14/03 20:00 horas Estados Unidos: 14/03 19:00 horas PT / 14/03 22:00 horas ET