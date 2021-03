Peláez aclara que jamás buscaría a Henry porque Chivas tiene al mejor delantero mexicano

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara tuvo que salir a aclarar sus propias palabras, que por cierto no cayeron nada bien entre la afición, donde dejó entrever que si pudiera fichar a algunos futbolistas del América elegiría a Sebastián Córdova y Henry Martín, esto previo al Clásico Nacional del próximo domingo en el Estadio Akron.

En la cuenta oficial de Chivas, Peláez explicó que las declaraciones que dio a Marca Claro fueron editadas para publicar lo que vende, sin embargo en la entrevista original se puede apreciar que efectivamente, con un antecedente a su “bombazo”, afirmó que le gusta el estilo de juego de Córdova y de Henry.

“Se tomó parte de la entrevista, como suele suceder, edito y pongo lo que vende. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que vamos a andar buscando a un centro delantero cuando tenemos al mejor del futuro y del presente que es JJ? Y además de esos vienen atrás de él dos o tres muy buenos, mexicanos. No pasaría. Jamás lo haríamos”, apuntó con cierto malestar Ricardo Peláez Linares.

En este sentido, el mismo Henry Martín declaró que lo que había dicho Peláez estaba fuera de lugar, y además se encargó de decirle no a las Chivas de Guadalajara: "Pienso que no debió decir eso (Peláez). Estuvo mal. Está dejando entre dicho que los jugadores que tiene no lo han llenado".

"América tiene muy buenos jugadores. Si habría que escoger me llevaría a Sebastián Córdova y Henry Martin"



Chivas de Guadalajara y América jugarán el próximo domingo por una edición más del Clásico Nacional en la Jornada 11 del Torneo Guard1anes 2021, donde ambos conjuntos se han encargado de calentar el duelo con mucha actividad en redes sociales pero también con declaraciones “picantes” de los futbolistas.

Henry Martín fue contundente.



"Pienso que no debió decir eso (Peláez). Estuvo mal. Está dejando entre dicho que los jugadores que tiene no lo han llenado".