El Tiburón Sánchez criticó a Vucetich y a los jugadores de Chivas previo al Clásico Nacional

Mientras los aficionados del futbol esperan a que llegue el partido del domingo, muchos jugadores actuales y anteriores del Deportivo Guadalajara ya empezaron a jugar su propio Clásico Nacional frente al América. Adolfo Bautista, por ejemplo, hizo su aparición en las últimas horas para trollear a Federico Viñas y ponerle picante a un encuentro más que especial.

Ahora llegó el turno de Joel Sánchez, quien vistió la playera del Rebaño Sagrado durante 10 temporadas en dos lapsos: 1991 a 1999 y 2001 a 2003. El exdefensor sabe muy bien lo que es representar a Chivas en este tipo de partidos, por lo que está totalmente disconforme por cómo arriba el equipo a esta edición.

Joel Sánchez disparó contra Chivas en la previa del Clásico Nacional (Imago 7)

"En la actualidad me parece que Chivas está desgraciadamente cómodo llegando hasta como víctima, lo cual me parece una falta de respeto poniendo de favoritos a otros. Digo ahora América porque es el partido que está en puerta y así sucedió contra los demás equipos; se ponen una camisa con un chingo de campeonatos, con un número importante de afición", apuntó el Tiburón con enfado para El Informador.

Más adelante criticó los planteos de Víctor Manuel Vucetich: "Chivas me parece que sí tiene los puntos que ha merecido con relación al funcionamiento también, lo cual me pesa decirlo. Para mí tienen un buen plantel para jugar creo, más propositivo, más protagonista, más agresivo y digo porque no puedes salir a respetar a Mazatlán, cerrar un partido para no llegar con un impacto de una derrota al Clásico nacional".

Como jugador de @Chivas es una semana especial, concentración 1,000% entrenas mejor, estás pendiente de tu alimentación, cuidas tu descanso, todo lo vale para dar una alegría a millones de aficionados que lo esperan y viven igual o más que tú, ES EL CLÁSICO DE CLÁSICOS ! pic.twitter.com/CJw8jRvDrg — Joel Sánchez (@eltibu8) March 10, 2021

