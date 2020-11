Antonio Briseño adelantó que ya tienen bien estudiado a Necaxa para repesca del Guard1anes 2020

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, aseguró que poco importan las bajas sufridas por el primer equipo debido a las indisciplinas y adelantó que ya tienen analizado a su próximo rival en la repesca: Necaxa, con miras a la Liguilla de este Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, un partido que se celebrará el 21 o 22 de noviembre en el Estadio Akron y en el que buscarán cristalizar su objetivo de regresar a la Fiesta Grande, después de tres años de ausencia en la instancia definitoria del futbol mexicano.

El espigado central del Club Deportivo Guadalajara continuó el viernes los trabajos del primer equipo rojiblanco en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para aprovechar el receso de esta Fecha FIFA de noviembre y acondicionar físicamente a los elementos disponibles, mientras sufren la ausencia de seis jugadores convocados a la selección mexicana de mayores en Austria y a la categoría Sub-23 u Olímpica, que se prepara hasta este domingo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Méxicana de Futbol (FMF).

Chivas no tuvo días de descanso en este receso por la Fecha FIFA de noviembre y pese a los seleccionados que son baja esta semana de los entrenamientos: Uriel Antuna, Gilberto Sepúlveda (Mayor), Jesús Angulo, Fernando Beltrán, Cristian Calderón y Alexis Vega (Olímpica), ya analizaron a fondo a su próximo rival en el repechaje: Necaxa. El "Pollo" Briseño adelantó que "hay que analizar los partidos. Tengo una idea muy clara de lo que juegan, tienen un 4-4-2, tienen dos delanteros que son Passerini y González que tienen juego aéreo, Zendejas que está en muy buen nivel que está llamado a selección, por lado derecho juega el chileno Delgado que estuvo en Portugal con el Tondela. En medio campo tienen a dos seleccionados nacionales Cabrera y el capitán Baeza. Sabemos más o menos cómo juegan y su parado, no movió el esquema del 4-4-2, tiene muchos goles en táctica fija con muchos centros con la zurda de Cabrera".

Briseño también se refirió en la entrevista exclusiva con Chivas TV sobre este buen cierre que tuvieron los Rayos y de la tarea de cortar esa racha positiva, para que Guadalajara pueda continuar su camino en la fase final de este Guard1anes 2020 y añadió que "es un equipo bueno, que cerró con una inercia positiva, pero cada partido es diferente van a pasar 15 días y nosotros también cerramos con buen fútbol, una pizca negra que fue Cruz Azul, pero tuvimos un gran cierre para poder calificar. Será un juego cerrado, pero ya conocemos las fortalezas y debilidades de Necaxa". El Rebaño Sagrado sufrió solo un revés en sus últimos cinco partidos.

El zaguero de las Chivas, además ofreció su opinión sobre el episodio que marcó en la plantilla un antes y después, al separar del primer equipo a cuatro jugadores que protagonizaron un escándalo de indisciplina que llegó a instancias legales y por lo que señaló que "más que nada la directiva dio un carpetazo, se vio los que quieren estar y los que no y no pasa nada. La institución sigue, los jugadores pasan y la institución es lo más importante, yo como jugador quiero estar en una institución así, más en estos tiempos que se viven. Estamos más que unidos, sabemos lo que representamos, necesitamos de todos pero si hay alguno que no quiera estar, no pasa nada, nosotros estamos tan unidos que no lo vamos a resentir. Vamos a sacar muy buenos resultados, lo vamos a demostrar y esperamos conseguir lo mismo contra Necaxa".