Para el Club Guadalajara no solamente ha sido complicado lidiar con los altibajos que han presentado sus jugadores en el Torneo Apertura 2022 donde parece que siempre están sumergidos en el límite de las situaciones negativas o positivas, también han tenido que enfrentar los terribles trabajos arbitrales que los han afectado al menos en cuatro partidos de la presente temporada.

Luego del Clásico Nacional la polémica sigue por el supuesto gol que no le marcaron a favor al Rebaño Sagrado y que pudo cambiar la historia del duelo, sin embargo el presidente de la Comisión de Arbitros, Armando Archundia aseguró que no hay una toma que permita observar si el balón entró en la portería del América, tras el cabezazo de Sergio Flores.

Pero el mandamás de los silbante no paró ahí, también se dio a la tarea de explicar el funcionamiento del VAR para que no haya duda del trabajo de los nazarenos, a quienes en Chivas han acusado de haberlos perjudicado en distintos duelos. Siendo los ejemplos más claros el gol anulado a Alexis Vega frente a León y contra Toluca, un penalti no marcado a Gilberto Orozco y una anotación de Cristian Calderón también anulada.

¿Indirecta de Archundia para Chivas?

“Les explicaremos un poquito como funciona del VAR porque ha habido mucha confusión en ese sentido. Desde la llegada de su servidor a la Comisión de Árbitros tratamos de mejorar en todos los aspectos el uso del VAR, es decir que solamente se utilice como lo establece la regla número 6, en errores claros y obvios para que esta herramienta sea más efectiva. En los últimas jornadas se ha usado muy poco el videoarbitraje y creo que nos ha servido de buena manera y las veces que se ha ocupado ha sido de manera correcta”.

“Hemos mejorado en muchos aspecto, hoy el manual del uso del VAR lo estamos llevando basándonos en la regla 6, solamente interviniere en casos claros y obvios y hoy se han dado cuenta del tiempo de duración de los partidos ha crecido gracias a que se ha utilizado menos, es decir, que los árbitros vayan menos a revisar el VAR”, expuso Archundia.

