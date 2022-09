Ricardo Peláez volverá a la que fue su casa durante el tiempo que no era parte de algún club o de la Selección Mexicana en su puesto como directivo, pero en esta ocasión el dirigente de Chivas de Guadalajara se reunirá con su amigo Enrique Bermúdez, quien está promocionando su gira de despedida narrando los partidos del Tricolor hasta la Copa del Mundo.

Será en el juego del martes 27 de septiembre cuando el director deportivo del Rebaño Sagrado comparta micrófonos con el Perro Bermúdez como lo hicieran por muchos años en el pasado, por lo cual fue invitado a su gira del adiós que concluirá con el Mundial de Qatar, el cual será el último relatado por el famoso comentarista de TUDN.

En su cuenta de Twitter, Bermúdez de la Serna informó que su invitado para el juego del Tricolor frente a los cafetaleros la próxima semana será el dirigente de Chivas, con quien también narró en el pasado varias ediciones del juego FIFA de EA Sports con comentarios y frases que entraron en el gusto de los aficionados y que les dieron mayor proyección en América Latina.

Cabe la aclaración de que Peláez es el único analista que ha acompañado al Perro en su gira del adiós, ya que sus anteriores invitados fueron todos relatores que alternaron con él las incidencias de los distintos partidos del Tri cómo Raúl Sarmiento, Javier Alarcón y Jorge Pietrasanta, aunque también lo hizo con Don Roberto Guerrero Ayala, quien en su última etapa en Televisa únicamente formaba parte de los comentaristas, pero anteriormente también era narrador.

“Mi brother @RPELAEZ9 me acompañará en el México vs Colombia en Santa Clara ¿Qué frases recuerdan que usábamos en el FIFA #ElUltimoMundialDelPerro”, fue lo que publicó Bermúdez en su cuenta de Twitter, mientras que Peláez Linares no se ha manifestado al respecto.

