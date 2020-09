Arturo Brizio confirma errores arbitrales de Adonai Escobedo en la victoria de Chivas sobre Mazatlán

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, ofreció su análisis del trabajo de los silbantes que impartieron justicia en los partidos de la duodécima jornada del Torneo de Apertura o más conocido como Guard1anes 2020 de la Liga MX. Sin embargo, no habló de una de las jugadas más polémicas de esta fecha y confirmó el error de Adonai Escobedo en la victoria sabatina de las Chivas de Guadalajara.

El ex juez central y actual dirigente federativo se refirió de manera específica a seis jugadas distintas en un video publicado en la cuenta certificada en la red social Twitter de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). No obstante, no dio su diagnóstico del penal a favor del Club Deportivo Guadalajara y que concretó su delantero José Juan Macías, para sentenciar el triunfo rojiblanco en el Estadio Akron.

Chivas, en los últimos torneos, ha sido acusado de manera directa por diversos analistas deportivos y medios de recibir ayudas arbitrales en sus partidos, principalmente en sus triunfos, hasta que en algún momento se le bautizó al equipo como "Chi-VAR", en referencia al sistema de videoarbitraje y el tradicional sobrenombre del club Guadalajara. En el duelo con Mazatlán FC, de nueva se acusó al Rebaño Sagrado de recibir un "empujoncito" a su favor por parte del juez central Adonai Escobedo, durante la victoria 2-1 con un penal y una expulsión de los sinaloenses, en la misma jugada.

:bandera_id: Con goles de Jesús Molina y JJ Macías, derrotamos 2-1 a Mazatlán en el Estadio Akron.



:cámara_de_cine: Revive nuestro triunfo con el resumen del partido :apuntando_hacia_abajo: pic.twitter.com/SZ3Prk6LT6 — CHIVAS (@Chivas) September 27, 2020

Brizio Carter, en cuanto a este partido en particular, no emitió comentario del penal marcado y que le dio la ventaja a los rojiblancos. Sin embargo, sí lo hizo sobre la tarjeta roja por doble amonestación contra Mario Osuna en esa acción y que dejó en desventaja a Mazatlán. Un análisis que también hizo durante la transmisión del encuentro, Felipe Ramos Rizo. Por lo que el comisionado señaló que "la cantidad de jugadores defensores indica que la posibilidad de que el tiro llegue a portería es mínima. Por ello, la Comisión de Arbitraje considera que la tarjeta de amonestación es incorrecta".

#Arbitraje | Análisis arbitral de Arturo Brizio sobre la Jornada #12 del Torneo GUARD1ANES 2020 de la @LigaBBVAMX .#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/tBTwZe8Vdn — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 28, 2020

El presidente de la Comisión de Arbitraje de la Liga MX, a su vez, también habló de otro posible penal que no se marcó en favor de las Chivas. En la acción analizada, Jorge Ortíz golpeó al defensor central las Chivas: Hiram Mier, dentro del área, por lo que el VAR sugirió a Escobedo una revisión. No obstante, el silbante reanudó sin sentencia alguna. El directivo afirmó que "la Comisión de Arbitraje considera que debió marcarse penal y amonestar al jugador. Es una decisión arbitral incorrecta".