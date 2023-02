El exdirector deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, reaccionó en televisión en vivo y no se guardó nada por los resultados que han gestado los rojiblancos tras la victoria sabatina 1-2 sobre Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, durante la incipiente gestión de su sucesor Fernando Hierro y el cuerpo técnico, que lidera Veljko Paunovic, a los que dedicó un mensaje en el que asestó que "para todos los amargados: yo soy diferente".

Este Clausura 2023 está atestiguando un registro de resultados para el Rebaño Sagrado como hace mucho no lo conseguía y es que luego de nueve fechas, acumula 18 puntos producto de cinco victorias, tres empates y solo una derrota, para posicionarse en la cuarta posición en la tabla general y con la misma cantidad de unidades (18) que los integrantes del podio: América y Toluca, ambos detrás del Superlíder: Monterrey. Los principales responsable de este cambio en el redil son el nuevo director deportivo Fernando Hierro y su flamante entrenador, Veljko Paunovic.

Cabecita de oro, como se conoce a Ricardo Peláez desde su época de delantero activo, reaccionó en vivo durante el más reciente episodio del programa Línea de 4 que transmite TUDN y ante este drástico cambio tomó la palabra; contrario a lo que él señala que se puede pensar, su sentir no es de molestia o frustración por el buen momento que atravisan las Chivas, sino atinó a afirmar: "¡Qué bueno que llegó alguien que lo hace mejor que yo!, y lo digo con los valores que aprendí de mis padres".

El exdirectivo, que también vistió la playera del Guadalajara en su etapa como jugador, reaccionó al desempeño del español Fernando Hierro, quien sí ha podido entregar resultados en el inicio de su gestión tanto a la cúpula dirigencial como a la exigente afición chivahermana y reconoció que "salí muy bien de la institución, con los dueños, muy agradecido. Siempre lo he sido. Yo no soy de los amargados que hay que desear el mal cuando ya no estoy, al contrario, me dieron trabajo. Hoy estoy muy contento de que a Chivas le esté yendo muy bien. Para todos los amargados: yo soy diferente".

Chivas, durante la etapa de Peláez, atravesó episodios turbulentos, motivados por los malos resultados en la cancha y potenciados por los escándalos del plantel. Por lo que compartió a través de TUDN que "fue difícil gestionar, porque hubo algunas indisciplinas y yo no soy tan exigente. Trato más de conciliar y convencer en vez de castigar. Así me manejo yo. Algunas veces funciona y otros no". Aunque se vanaglorió de su legado en la institución y que ha sido clave para esta versión rojiblanca con Fernando Hierro y el técnico Veljko Paunovic al recordar que "lo mejor de Chivas fue la creación del Tapatío, de donde surgieron casi 11 jugadores que ya están en el primer equipo. Se depuró, había 49 jugadores botados por todos lados, se trajeron a todos, se depuró, se les dio la oportunidad y se volvió a depurar. Surgieron talentos como (Pável) Pérez, (Sergio) Flores, (Luis) Olivas y muchos más".

