Ante la falta de refuerzos y aunque se logren concretar cuando mucho dos traspasos a Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2022, el entrenador Marcelo Michel Leaño tiene contemplados a algunos canteranos que bien podrían ayudar a la competencia a lo largo de la campaña, incluso ya los sumó a su plantilla en los trabajos de Pretemporada y duelos amistosos.

Sobran ejemplos semestre tras semestre del caudal de futbolistas que 'nacen' en Verde Valle y que compiten de igual a igual en el máximo circuito. En esa línea Marcelo Leaño ha obervado algunas caras nuevas que ya han sido convocados en alguna oportunidad al primer equipo, sin embargo no han tenido la regularidad esperada, por ello este torneo podría ser el del despegue de algunos de ellos, aquí dejamos los nombres a seguir.

Alejandro Organista, Gabriel Martínez y Sebastián Pérez Bouquet estarán buscando un lugar en la plantilla para este Clausura 2022 y trabajan bajo las órdenes de Leaño en esta etapa de la pretemporada. Los tres han dejado buenas sensaciones en estos primeros días y ya se les ve integrados con el resto del equipo. Aunado a Pavel Pérez, quien se pensaba que desde el semestre anterior ya se podía integrar a la Liga MX, pero tuvo un paso por el Tapatío.

Alejandro Organista

El mediocamposta de 21 años nació e Guadalajara, Jalisco el 2 de junio del 2000, ha pasado por todas las categorías del Rebaño desde la Sub-13 hasta la Sub-20. Por ello dio el salto al Tapatío de la Liga de Expansión. En el 2021 tuvo su debut con Chivas bajo el mando de Victor Manuel Vucetich en la Jornada 1 del Apertura, pero no volvió a ver actividad, es por ello que Leaño lo tiene contemplado para sumarse a su plantilla en esta nueva campaña.

Gabriel Martínez

Martínez es una de las 'joyas' más preciadas de la cantera tapatía. Defensor central que cuenta con 1,91 metros de estatura y lo hace ser un futbolista a tener muy en cuenta para reforzar la defensa. De sus 19 años, 12 los ha pasado entre los muros de las fuerzas básicas rojiblancas, y en su palmarés alberga la Copa Del Mundo Sub 17 en Brasil 2019, en donde México fue Subcampeón tras caer con el anfitrión.

Sebastián Pérez Bouquet

Bouquet es un mediocampista ofensivo cuya creatividad es los últimos metros del campo son su mayor rasgo característico. Lleva 9 años con el Rebaño y suma 1 campeonato en categoría Sub 13, 1 más en Sub 15 y 2 en la Sub 17. La intención de Leaño es irlo integrando de a poco para tener un buen recambio en la zona ofensiva.