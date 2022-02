Para nadie es un secreto que Marcelo Leaño es admirador de entrenadores como César Luis Menotti y Josep Guardiola, por ello mucho se ha hablado de que las Chivas de Guadalajara intentan salir jugando como en su momento lo hacía el Barcelona, pero esto son meras especulaciones porque el timonel rojiblanco nunca ha asegurado que su estilo de juego intente emular al equipo español.

Nuevamente en el programa Línea de Cuatro de TUDN, se soltaron las críticas contra el entrenador del Rebaño Sagrado, pero en esta ocasión no solo fue Damián Zamogilny, pues se unió al análisis Carlos Reinoso, uno de los históricos del América y quien explicó las razones por las que los tapatíos no tienen la capacidad de copiar lo que hacía el Barça de Pep.

“Tienes que ver y pensar en que la formación del futbolista mexicanos no tiene nada que ver con los europeos. ¿Cómo quieres jugar como Guardiola?, por el amor de Dios. Dirigió al Barcelona, dirigió al Bayern Munich, dirige ahora al mejor club del futbol inglés, el Manchester City, no puedes comparar a tu equipo, y no es menospreciar a los futbolistas mexicanos, juega con puros futbolistas mexicanos, pero Guardiola tiene 700 extranjeros en su equipo”, indicó el “Maestro”.

"Al 'Pollo Briseño' no puedes obligarlo a salir jugando"

El chileno Reinoso, uno de los extranjeros más destacados que ha jugado en México, también aseguró que muchos futbolistas de Chivas no cuentan con los recursos técnicos para buscar tocar el balón desde la zona defensiva y sin el afán de ofender a nadie, puso como ejemplo a Antonio Briseño, recordando parte de los errores que cometieron ante Pachuca en la Jornada 2.

“Yo fui técnico. ¿Los equipos de Guardiola de dónde salen jugando? Desde atrás, tú no puedes jugar con los chicos de Guadalajara desde atrás porque no tienen la capacidad técnica, son defensores, defensores. No sabes lo que es el “Pollito” Briseño, un profesional impresionante, increíble, pero si lo obligas o le dices que salga jugando, no es para salir jugando”, manifestó Reinoso.

