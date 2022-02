El sueño de muchos aficionados en la Liga MX es ver por primera vez a Carlos Vela jugando en su casa, ya que nunca lo ha hecho desde que se volvió futbolista profesional, pero en el Club Guadalajara no pierden la esperanza de que en algún momento cambie de opinión por mucho que prácticamente nunca habla de México ni para bien ni para mal.

Previo al arranque de una nueva temporada con Los Ángeles FC, el atacante aclaró que su futuro puede estar en la MLS o en algún equipo de Europa, cerrando las puertas al balompié mexicano donde se formó en la cantera del Rebaño Sagrado antes de saltar a la fama con el Tricolor Sub-17 que consiguió el campeonato del mundo en 2005 en Perú.

Aunque la dirigencia no se ha manifestado al respecto sobre el interés en el artillero que pasó por el Arsenal de Inglaterra y la Real Sociedad de España, muchos chivahermanos desean verlo enfundado en la camiseta rojiblanca, ya que la única identificación que tiene con algún club mexicano es precisamente con Guadalajara, pero la triste noticia es que esto se ve cada vez más lejano, a juzgar por las propias palabras del goleador.

"No piensas en todo el año, porque mi contrato no dura todo el año aquí. Trabajaré duro para hacer lo mejor en el comienzo de la temporada, durante los cuatro o cinco meses que todavía me quedan de mi contrato y disfrutar de cada partido. ¿Quién sabe dónde puedo estar en seis meses? Vivo en el presente. Quiero hacer lo mejor, quiero disfrutar con mis compañeros, con los aficionados, con mi familia. Y luego de eso, veremos", explicó el atacante en conferencia de prensa.

¿Carlos Vela volverá a México?

El jugador que también en días recientes afirmó que no volvería a jugar con la Selección Mexicana, no descartó colgar los botines como profesional en la MLS, incluso en su actual club, pero reconoció que esto se debería dar con un buen acuerdo para ambas partes, con lo cual queda claro que el delantero no tiene en la mira a México ni para ir de vacaciones.

"Por supuesto que me gustaría retirarme como jugador de LAFC. Si es una buena opción para mí, sí. Estoy feliz, me encanta jugar en Los Ángeles, me encanta jugar en el Banc of California Stadium, con nuestros aficionados. Pienso que me quieren, me muestran eso cada vez que entro al campo. Así que es una opción, pero eso no está en mis manos", apuntó Vela.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!