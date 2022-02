Ex técnico de Chivas ve más firme que nunca a Marcelo Leaño a pesar del mal momento

Jesús Bracamontes, ex estratega de las Chivas de Guadalajara aseguró que la confianza con la que cuenta el técnico Marcelo Leaño se deriva del respaldo que le han mostrado los jugadores en cada partido del Torneo Clausura 2022, por ello descarta que su puesto corra peligro aún perdiendo en los siguientes juegos como el des este sábado recibiendo a Puebla en el Estadio Akron.

El ahora comentarista de TUDN señaló que a pesar de que no se han obtenido los resultados esperados en el Rebaño Sagrado, tampoco la situación es tan crítica como para pensar en un cambio de timón, sobretodo porque Leaño ha seguido su proceso con cierta congruencia entre lo que dice y hace dentro de la cancha.

“Yo creo que no va a pasar nada porque es el proyecto, hay una idea y el respaldo para el técnico. Si las formas son que pierda el control, que el equipo se vea muy mal como lo qué pasó con Santos o que pierda el control de los muchachos, que no lo ha perdido, al contrario lo tiene muy cercano. El muchacho está muy respaldado, entiendo que va a perder o a ganar porque es irregular, pero no porque se va a ir la semana que entra”, comentó el profe Bracamontes en el programa Línea de Cuatro.

Pide Carlos Pavón mayor exigencia para Chivas

Por su parte, el ex atacante hondureño Carlos Pavón pidió no ser tan condescendientes con un equipo grande como lo es Guadalajara que por su historia debería estar obligado a sacar el triunfo ante Puebla, ppor mucho que los dirigidos por Nicolás Larcamón lleguen como superlíderes al partido de la Fecha 7 que se realizará el sábado en el Estadio Akron.

“Si le preguntas a los chivahermanos no están contentos. Porque a Chivas hay que exigirle cómo se le exige al América o al Cruz Azul pero con Chivas no pasa nada. Que golpe de autoridad sería que le pegaran a Puebla ¿por qué no? Tienen equipo, Chivas es un equipo grande”, apuntó Pavón Plummer.

