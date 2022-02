Si Club Guadalajara quiere refuerzos de úlitmo momento ya tiene la posibilidad de adquirir uno de calidad comprobada y se trata del atacante Jürgen Damm, quien oficialmente ya no tiene contrato con el Atlanta United de la MLS y podría tener lugar en cualquier equipo con el que desee arreglarse.

Con la baja de Jesús Molina prácticamente por lo que resta del año, el reglamento le permite al Rebaño Sagrado incorporar a un refuerzo de emergencia, siempre y cuando lo haga antes del 9 de marzo y que no tenga contrato vigente con algún otro club, por tal motivo técnicamente la llegada de Damm no suena descabellada.

Sin embargo, en la dirigencia de Chivas no tienen en mente contratar a nadie de último momento para lo que resta del Torneo Clausura 2022, pues consideran que tienen una plantilla completa y fortalecida con el arribo de José Juan Macías la semana a anterior, así lo dio a conocer la periodista Karina Herrera en su cuenta de Twitter.

"Para quienes me están preguntando si Jürgen Damm se convierte en opción para Chivas después del anuncio que dio Atlanta United, NO muchachos, en el Rebaño NO es opción, tampoco tienen pensando integrar a algún jugador por la baja de Molina que estará fuera toda la temporada”, con esto queda claro que los rojiblancos se la jugarán sin su capitán y tampoco sin alguna cara nueva.

¿Que podría aportarle Damm a Chivas?

El veloz futbolista surgido de los Tecos de la UAG es un atacante que suele encarar bien a los defensores pegado a la banda, en algún momento fue considerado el jugador más rápido de la Liga MX con el balón controlado. Parte de sus mejores momentos los vivió con Pachuca y con Tigres de la UANL, aunque siempre se le criticó que sus servicios al área no siempre eran precisos, pero de alguna manera serviría como otra variante ofensiva para el técnico Marcelo Leaño.

