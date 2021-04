¡Felicidades capitán! Así celebramos los 41 años de Carlos Salcido, ídolo de las Chivas

Carlos Arnoldo Salcido Flores ha conocido todas las facetas de la vida, desde las más complicadas a nivel personal y familiar, hasta la fama y la fortuna. Nacido el 2 de abril en Ocotlán, Jalisco, el ex capitán de las Chivas de Guadalajara celebra 41 años retirado y disfrutando las mieles del éxito que cosechó en su carrera como profesional.

Salcido llegó a las Chivas a principios del 2000, luego de ser observado por José Luis el “Güero” Real en un duelo amistoso con el Deportivo Oro. Su velocidad y capacidad para marcar le llamaron tanto la atención que decidió llevarlo al Rebaño Sagrado sin que hubiera tenido ningún proceso por las divisiones inferiores.

El 22 de julio del 2001, Carlos Salcido debutó en Primera División cuando el argentino Óscar Ruggeri era el técnico, pero no tuvo una buena actuación y volvió al Ascenso con el Tapatío, donde estuvo varios meses antes de regresar al primer equipo.

Para el 2003 el zaguero volvió a recibir la oportunidad y de ahí en más su calidad empezó a crecer como la espuma al grado de convertirse en seleccionado nacional con Ricardo La Volpe, quien lo llevó a la Copa Confederaciones en el 2005, donde le marcó un gol a Argentina, y a la Copa del Mundo del 2006 donde fue uno de los titulares indiscutibles.

Cumple sueño de jugar en Europa

La calidad de Salcido llamó la atención en Holanda, especialmente al PSV Eindhoven, donde jugó del 2006 al 2010, dejando una huella imborrable en los aficionados del cuadro granjero, pues obtuvo tres títulos, dos de liga y una Supercopa de Holanda.

Para el 2010 cambió de aires y llegó a la mejor liga del mundo, la Premier League con el modesto Fulham y de inmediato se ganó su lugar en la alineación, por lo que estuvo dos veces dentro del 11 ideal de la liga inglesa. Todo marchaba de maravilla en Londres, pero sufrió un asalto en su casa con su familia al interior del inmueble, lo que provocó su deseo inmediato de regresar a México.

Regreso al futbol mexicano con Tigres

El 11 de diciembre del 2011 Carlos Salcido regresó a la Liga MX con los Tigres de la UANL, logrando proclamarse campeón y siendo parte fundamental en el esquema de Ricardo Ferretti. También conquistó un título de Copa MX con los felinos, equipo en el que se mantuvo hasta el 2014.

Vuelve a Chivas para ser campeón

Carlos Salcido volvió al equipo de sus amores, donde vivió por primera vez el profesionalismo, pero no pudo disfrutar del título del 2006 porque ya estaba en Europa, cumpliendo otra sueño. Por tal motivo, el defensor no se quiso quedar con las ganas y en mayo del 2014 firmó con el Rebaño Sagrado para formar parte de una de las etapas más importantes del conjunto rojiblanco en los últimos años. Tras varios torneos sin poder luchar por el título y peleando por el no descenso, con la llegada de Matías Almeyda la situación fue mejorando de manera radical, y empezó el “segundo aire” de Salcido, quien logró levantar cuatro títulos con Chivas: uno de liga, dos de Copa MX y uno de SuperCopa MX.

Antes de decirle adiós al profesionalismo, Carlos Salcido tal vez tuvo el pasaje más obscuro de su carrera, militó con el Veracruz, un polémico equipo jarocho comandado por el dueño Fidel Kuri. El 23 de noviembre jugó su último partido como profesional ante Chivas.

Carlos Salcido también tiene una escuela de futbol en Guadalajara y hace algunos meses se incorporó como presidente de la Liga del Balompié, pero al cabo de un tiempo se hizo a un lado para seguir con sus proyectos personales.