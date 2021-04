¿Isaac Brizuela se va de Chivas? El “Conejo” revela cuál es la verdad sobre su fichaje con Tigres

Luego de las versiones que se han filtrado en la prensa mexicana, las cuales afirman que los Tigres de la UANL están interesados en Isaac Brizuela, el atacante de las Chivas de Guadalajara negó rotundamente la información asegurando que solo son rumores.

El jugador del Rebaño Sagrado aprovechó para explicar que su intención es retirarse en el equipo rojiblanco, pues se siente muy a gusto en la institución donde cumplió seis años y todavía tiene contrato vigente, por ello se ve más que complicado que pueda salir en el siguiente mercado de fichajes, descartando una posible llegada a los Tigres.

“No, son puros, rumores, aquí seguimos en el Rebaño, tenemos contrato y lo he dicho, quiero estar muchos años y entregar un título más. En México solo me veo en esta institución, pero uno no sabe lo que pase en el futuro, el pensamiento es estar mucho tiempo aquí, retirarme. Haré lo posible para estar en buen nivel y que la directiva esté conforme con mi trabajo”, comentó el “Conejo” Brizuela en declaraciones para TUDN.

En este sentido, Brizuela mencionó que le gustaría ser parte de otro título para las Chivas, pues en el 2017 cuando lo ganaron bajo las órdenes de Matías Almeyda, no pudo estar en la cancha debido a una lesión: “Me han tocado altas y bajas lesionado, me han tocado campeonatos, estar disfrutando, me ha tocado el dolor y la tristeza y te puedo resumir estos seis años siento que he tenido un buen desempeño”.

“Desde que me llegué me comprometí con la institución, con los colores, los compañeros me han arropado muy bien y la afición me ha recibido de buena manera y eso me compromete a seguir luchando día a día y a seguir entregado a esta institución para darle un nuevo campeonato, en el pasado estuve lesionado y quiero estar en el terreno de juego y entregar un titulo más a Chivas. Ha sido un buen tiempo y quiero que sea mucho mejor y muchos años más”, comentó Brizuela, quien no ha logrado marcar en lo que va del Torneo Guard1anes 2021, pero su entrega y disposición dentro del terreno de juego es lo único que nunca se la ha podido criticar.