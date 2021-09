Afición de Chivas los revienta en redes por la clásica derrota ante América

La derrota de las Chivas de Guadalajara 2-0 frente al América dejó un sabor muy amargo entre los aficionados rojiblancos, quienes arremetieron con todo en redes sociales contra los jugadores y el estratega Víctor Manuel Vucetich, quien en general no es del agrado de la mayoría de los seguidores, pues consideran que no es un técnico que no está a la altura de la institución.

En la cuenta oficial de Twitter del Rebaño Sagrado, le dan seguimiento a los distintos encuentros, por ello al finalizar el Clásico Nacional que se realizó en el Cotton Bowl de Dallas en el Estado de Texas, los fanáticos del equipo tapatío no dudaron en dejar sus comentarios en contra del plantel que cayó frente al acérrimo rival en un primer ensayo del partido oficial en el Torneo Grita México Apertura 2021 que se disputará el 26 de septiembre en el Estadio Azteca.

Comentarios criticando a los futbolistas, así como al Rey Midas, fueron la constante de los aficionados de Guadalajara que han vivido las siete jornadas que van de la campaña regular, con altibajos del primer equipo que apenas suma dos victorias, acumulando nueve puntos de 21 posibles y con Vucetich constantemente en el “ojo del huracán” por sus planteamientos que para muchos son muy defensivos y recientemente por sus declaraciones al señalar que se sentía en desventaja dirigiendo a un equipo con puros mexicanos.

Las Águilas se impusieron 2-0 a unas Chivas que presentaron cinco ausencias en este compromiso amistoso ante más de 30 mil aficionados: Alexis Vega, Uriel Antuna y Gilberto Sepúlevda por estar con la Selección Mexicana en la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022, mientras que Jesús Sánchez y Antonio Rodríguez se quedaron en Guadalajara, el primero por temas personales y el arquero por una lesión.

En la alineación de este domingo contra las Águilas, el Rey Midas mandó a la cancha a Hiram Mier, quien apenas vio su primer partido luego de la lesión que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla en abril pasado, así como a Oribe Peralta, un atacante que prácticamente no ha visto acción en lo que va de la Liga MX, lo que contribuyó para el pobre funcionamiento que mostraron.