Chivas: Raúl Gudiño extendió apoyo al capitán Jesús Molina tras errar penal en Puebla

Raúl Gudiño, portero de las Chivas de Guadalajara, arropó este lunes a su capitán Jesús Molina tras recibir fuertes cuestionamientos por parte de la prensa, debido al fallo de un penal en el empate 1-1 con el club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en el partido inaugural del calendario del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX y también se refirió a la continuidad del plantel principal por parte del entrenador Víctor Manuel Vucetich.

El espigado arquero canterano del Club Deportivo Guadalajara, durante una videoconferencia de prensa este lunes, consideró que "se hizo un gran trabajo en el torneo pasado, se vieron cosas buenas: la unión del equipo, esa garra de luchar hasta el final. Si bien, siempre hay cambios, ahora se están sumando jugadores que estaban prestados en otros equipos, pero que pertenecen a la institución. El plantel y los jugadores que estamos ahorita sabemos la responsabilidad que conlleva, estamos enfocados en mejorar, llegamos a una semifinal, pero tenemos esa ilusión de llegar a una final y poder levantar el título".

Gudiño, guardameta titular de las Chivas en la gestión del "Rey Midas" Vucetich, consideró que "ya llevamos el tiempo suficiente para tener su idea clara, lógicamente conforme van pasando los partidos, con los rivales que te van tocando, el profe va manejando diferentes tácticas y poco a poco vamos teniendo al cien por ciento esa idea".

El espigado arquero del Guadalajara, tras el empate en Puebla durante la fecha inaugural, afirmó que "lo que hemos detectado es que no hay un rival fácil. Analizamos esa situación de decir no hay equipo chico, no hay rival menos, se juega al tú por tú y uno tiene que salir de esa manera a la cancha, porque las camisetas no ganan partidos". Argumentó que "a veces se pone una etiqueta a ciertos equipos, pero la verdad es que no hay partido fácil en la Liga. Es la jornada uno y debemos seguir repuntando, estar en los primeros lugares y no solamente llegar ahí, sino mantenernos" y añadió que "yo en lo personal pondría la etiqueta de grandes a todos los equipos, porque el futbol está creciendo. La Liga MX no tiene sólo cuatro, tiene los 18 equipos. La etiqueta lleva algo de historia, pero para mí son 18 equipos grandes".

Siguiente objetivo = Toluca

�� Estadio Akron pic.twitter.com/gs9VfNJ7JZ — CHIVAS (@Chivas) January 10, 2021

Raúl Gudiño, en cuanto la igualdad en Puebla, reconoció que "a todos nos dejó un sabor agridulce, por haber sido un empate, generamos jugadas, hubo un penal y todo, pero a final de cuentas son cosas del juego" y por tal motivo, no desaprovechó la ocasión para arropar al capitán Jesús Molina, tras ese penal fallado y aseguró que "esto es un equipo, el entrenador y vamos parejos, si mete el penal no gana Molina, ganamos todos. Le toco desafortunadamente fallarlo y vamos parejos".