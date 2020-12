Milton Graniolati, Preparador Físico de Chivas, sostuvo que el equipo “trabaja para ser campeón” de la Liga MX

Chivas de Guadalajara continúa su pretemporada en Cancún, que durará hasta el próximo 23 de diciembre, y en donde tendrán un amistoso ante Santos Laguna en el medio. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich empiezan a mentalizarse, con todo, para terminar el 2020 de la mejor manera y encarar el Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

Todo ese trabajo, llevado a cabo por el cuerpo técnico que lidera el actual entrenador, tiene a Milton Graniolati como una de sus patas fundamentales. El preparador físico dialogó con Chivas TV en medio de los trabajos de preparación en Playa del Carmen y sostuvo que, hoy, el Rebaño Sagrado "trabaja para ser campeón".

"Venímos aquí a Cancún para buscar no romper las formas. No lo considero una pretemporada sino un acondicionamiento físico básico, donde se aumentan los trabajos de volúmen, pero la intención es esa. No hay tiempos para romper las formas futbolísticas, por eso tenemos que cuidar mucho las cargas. Tenemos que mejorar las performance", manifestó.

"Uno agarró al equipo ya comenzado. Pasaron cinco meses y uno tiene que agradecer los antecedentes que tuvo Chivas, los profesores que pasaron por esta institución y la elección de jugadores que hubo. Tenemos gente muy dinámica y otra con mucha experiencia. Chivas tiene que, por lo menos, repetir el torneo pasado. Trabajamos para ser campeones", concluyó.