Chivas de Guadalajara apoya que este torneo Clausura 2020 se deba culminar en el campo

Rodrigo Fernández, director deportivo del club León, aseguró que si bien no hay una fecha definida para la reanudación del campeonato, la decisión de finalizar este torneo de Clausura 2020 está tomada por una ámplia mayoría de los directivos que integran la Liga MX, incluidos las Chivas de Guadalajara.

El coronavirus o Covid-19 ha afectado también al futbol, y condicionó la programación habitual de cada torneo. México no ha sido la excepción: a falta de ocho jornadas para cumplir el calendario de la fase regular (sin inlcuir la Liguilla), se tuvo que suspender un campeonato que venía siendo apasionante y sin un claro dominador.

Chivas jugó por última vez hace 17 días frente a Monterrey

El director deportivo de la Fiera habló en representación de sus homólogos de la Liga MX para adelantar que todavía no se contempla una reanudación de la acción y "eso no va a cambiar. Tenemos que esperar a ver qué se nos dice por parte de las autoridades. Hoy se tuvo un video llamado con todos los equipos y la liga y nos confirmaron que todavía no hay una fecha establecida".

El directivo de León agregó que "será difícil que volvamos a principios de mayo, porque los equipos necesitan prepararse físicamente, quizá sea a finales de ese mes. Lo claro es que hay que reanudar el torneo" y culminarlo a como dé lugar con un campeón en el campo.

El Club Deportivo Guadalajara que encadenó su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se mantuvo por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha, que se desconoce cuándo se realizará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.