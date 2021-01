El posible once de Chivas de Guadalajara para el debut ante Puebla por el Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX

Chivas de Guadalajara afronta la última recta de la preparación de cara al Torneo Guard1anes Clausura 2021. Este miércoles, el Rebaño Sagrado tuvo una nueva jornada de trabajos en Verde Valle, vislumbrando lo que será el debut de este viernes ante Puebla, por la Jornada 1. Dicho encuentro, contará con transmisión de televisión en vivo a cargo de TV Azteca y en Rebaño Pasión te traeremos la transmisión online de manera gratuita a través de nuestro portal.

Ante Puebla será, sin dudas, un encuentro importantísimo, cuyo valor principal no reside en una rivalidad, como ocurre con América o Atlas, sino que se encuentra en el hecho de lo que simboliza para el futuro inmediato de la institución. Es el comenzar con el pie derecho un torneo donde no habrá muchas caras nuevas, y donde las principales incorporaciones pasarán por la promoción de juveniles desde las Fuerzas Básicas. Y eso, por supuesto, también se verá reflejado en el once que saldrá al Estadio Cuauhtémoc.

Aunque todavía restan poco más de 48 horas, con todo lo que eso supone en cuanto a las evaluaciones físicas y futbolísticas, Víctor Manuel Vucetich ya contempla en su cabeza un posible once para salir en búsqueda de los primeros tres puntos del campeonato. En ella, se tiene en cuenta la posible salida de Isaac Brizuela, quien estaría sufriendo una molestia muscular, y de Alexis Vega, quién no estaría del todo recuperado de su lesión en el tobillo y finalmente estaría descartado, y los retornos de César Huerta, quien volvió de su préstamo en Mazatlán FC, y Alejandro Mayorga, uno de los puntos más destacados del Pumas UNAM finalista del último Guard1anes 2020.

A falta de confirmación, y con todavía un día entero de preparación de cara al duelo liguero, el posible once de Chivas de Guadalajara para enfrentar a Puebla estaría conformado por: Raúl Gudiño; Alejandro Mayorga, Gilberto Sepúlveda, Hiram Mier, Jesús Sánchez; Jesús Molina, Fernando Beltrán, Uriel Antuna, César Huerta; Cristian Chicote Calderón y José Juan Macías.

El Club Deportivo Guadalajara visitará a Puebla por la Jornada 1 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc el viernes 8 de enero, desde las 19:30 horas en el territorio mexicano, con transmisión de TV Azteca.