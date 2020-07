Chivas de Guadalajara confirma a Izzi como su televisora para el Torneo Guard1anes 2020

Chivas de Guadalajara ya tiene cerrado su contrato televisivo para el Torneo Guard1anes 2020 y se confirmó que será Izzi la señal encargada de llevar la transmisión de sus encuentros como local en esta temporada. La institución afirma que fue una decisión tomada para preservas bases sólidas económicas.

En un comunicado oficial, los rojiblancos dieron a conocer que siete de los nueve partidos que se disputarán en el Akron no serán por señal abierta. Estos juegos serán por el "canal a la carta", Afizzionados, que está disponible solo por servicios satelitales (Sky, Vetv) y el cable Izzi, además de sus aplicaciones móviles pagas.

Siete de los nueve juego de local serán por TV paga. (Foto: JAM Media)

Sin embargo, no todo será por esas vías. "Dos Juegos (J14 vs Atlas y J15 vs Cruz Azul), así como la liguilla, serán transmitidos por afizzionados y en simultáneo por tv abierta -Canal 5 y/o Las Estrellas, además de TV Azteca-; televisión por cable -TUDN- y también a través de nuestra plataforma institucional en Chivas TV", explica el comunicado.

Ahora nuestros partidos de local llegarán a tu casa a través del canal Afizzionados.https://t.co/IBsB4Tu46V — CHIVAS (@Chivas) July 23, 2020

"Estamos convencidos que de la mano de nuestros aliados comerciales, y con tu apoyo incondicional, podremos regresar a Chivas en poco tiempo al lugar que merece en términos de competitividad. Te pedimos un voto de fe y de paciencia porque sabemos que estamos en deuda contigo, pero estamos trabajando en todas las áreas", añaden.

De esta manera, el Rebaño Sagrado confirma algo que lucía como un secreto a voces y que desde que empezó a tomar fuerza no fue muy bien recibida por los aficionados del equipo más popular de México.