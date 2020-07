Isaac Brizuela apunta alto: "El plantel de Chivas está para cosas grandes"

Chivas de Guadalajara es uno de los equipos que ha puesto su nombre entre los candidatos para el Torneo Guard1anes 2020 y si buen andar durante la Copa por México en la que fue finalista se espera que se tenga una buena actuación mirando al título. Uno de los más optimistas es Isaac Brizuela.

El Conejito, ya uno de los más experimentados del Rebaño Sagrado, habló con TUDN sobre las expectativas. "Viendo el plantel que se armó, la competencia que tenemos, la actitud y las ganas que hay también de jugadores, entrenadores y directivos de querer trascender, te habla de que hay una gran ilusión, nos gusta ir paso a paso", afirmó.

El Rebaño fue finalista en la Copa por México. (Foto: Chivas)

Para los dirigidos por Luis Fernando Tena no hay excusa en sus aspiraciones. "Puedo asegurar que este equipo está para cosas grandes. El objetivo principal es la liguilla, hay que ir paso a paso, hay equipos que se armaron muy bien y no va a ser nada fácil, pero creo que hay muy buen plantel en estas Chivas", manifestó.

Trabajo, trabajo y más trabajo ��



¡Venga, Rojiblancos! ���� Queremos iniciar con el pie derecho en el #Guard1anes2020 ����⚽️ pic.twitter.com/ImUYjtkfbt — CHIVAS (@Chivas) July 22, 2020

Resaltó el cuidado del equipo en plena pandemia de Coronavirus. "Creo que Chivas está haciendo un protocolo bastante bueno. Semana tras semana nos hacen pruebas de coronavirus, están al pendiente de cada uno de nosotros, el doctor manda información cada semana, preguntándonos cómo estamos".

"En el gimnasio sacamos el material al aire libre para no estar encerrados. Uno no sabe dónde se puede contagiar, pero estamos tranquilos por el cuidado que se tiene y esperamos que los rivales también lo tengan. Toca hacer mucha conciencia y tener el cuidado adecuado para que esto no siga creciendo", indicó Brizuela.