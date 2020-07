Chivas de Guadalajara dispuesto a dejar a José Juan Macías a la Real Sociedad

Para nadie es un secreto que José Juan Macías es la pieza de Chivas de Guadalajara más apetecida por el futbol de Europa. Los reportes han dado a conocer que desde Alemania con el Borussia Dortmund y el Krasnodar de Rusia habrían mostrado cierto interés que finalmente no se concretaron.

Todo indicaba que el joven delantero se quedaría por el resto del Torneo Guard1anes 2020 pero un nuevo pretendiente, esta vez desde España y se trata de la Real Sociedad. La prensa de la región vasca reportó que ya la directiva de la institución europea habría tenido acercamientos con el Rebaño Sagrado.

Macías comenzó su andar con Chivas en el Guard1anes 2020. (Foto: JAM Media)

Y desde Verde Valle no se cierran a la posibilidad de llegar a algún acuerdo pues el plan siempre ha sido darle la posibilidad de marcharse siempre y cuando la alternativa le aporte en su crecimiento profesional. Además, la Real Sociedad sería el segundo intento que ha hecho por el atacante.

Pero, de momento, no hay nada firme para la dirigencia rojiblanca. "Si llega una oferta de un equipo importante y atractiva para el jugador e institución, por supuesto que sí, pero no ha llegado", afirmó una fuente interna de la directiva a Espn. Así que, de momento, no hay mayores señales de salida.

De igual forma, dentro de Chivas siguen convencidos que no se interpondrán en cualquier posibilidad que le dé a Macías la oportunidad de cumplir su sueño de jugar en Europa. Aunque de momento no haya nada del todo concreto.