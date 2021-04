Que no anden finos y no las metan: Las preocupaciones de Cruz Azul previo al partido contra Chivas

De cara al compromiso del próximo sábado correspondiente a la Fecha 14 del Torneo Guard1anes 2021, donde las Chivas de Guadalajara visitarán a Cruz Azul, el elemento de los celestes, Roberto Alvarado desea que los futbolistas rojiblancos salgan en una mala noche para que puedan sumar una nueva victoria.

El “Piojo” Alvarado no se quedó con nada y en entrevista para ESPN reconoció la importancia de que los futbolistas más desequilibrante del Rebaño Sagrado como Uriel Antuna, Alexis Vega o José Juan Macías, tengan un mal desempeño para que esto favorezca a La Máquina, que llegará con 11 victorias de manera consecutiva.

“Chivas no está pasando un buen momento, pero tiene grandes jugadores y no podemos confiarnos, cualquier rival es difícil en la situación en la que esté, Chivas es un gran rival tiene grandes jugadores, tiene muy buen equipo y ofensiva, a la mayoría de los compañeros los conozco bien, ojalá que Antuna y todos esos jugadores no anden tan finos para que no las metan y podamos hacer un buen partido ante Chivas”, explicó el atacante del conjunto cementero.

El Rebaño Sagrado ya ha logrado romper rachas invictas, por lo cual no luce descabellado pensar en que acabarán con la de los cementeros, pues en la Jornada 5 del Torneo Guard1anes 2021 le dieron una dura lección a León, tras propinarle una derrota 3-1 después de dos años de no perder en casa, además de que son los actuales campeones.

La mala noticia para Chivas es que de los últimos 10 duelos en donde se han enfrentado a La Máquina, han ganando solo en dos ocasiones por cinco derrotas y tres empates. Con lo cual Víctor Manuel Vucetich debe ajustar de manera minuciosa todas las fallas que han mostrado a lo largo de la campaña, donde han aceptado 19 goles.