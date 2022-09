Para el jugador de las Chivas de Guadalajara, Alan Mozo no ha sido sencillo lidiar con haber llegado como el refuerzo estelar para el Torneo Apertura 2022 y sumar tres partidos sin entrar en actividad, los mismos que tiene el cuadro rojiblanco cosechando victorias para escalar posiciones en la tabla general con 15 unidades.

Ante ello, el lateral del Rebaño Sagrado no la está pasando bien como suplente luego de que en los Pumas de la UNAM era una de las cartas fuertes para el técnico Andrés Lillini, pero entre la directiva y el cuerpo técnico ya han tomado cartas en el asunto para que Mozo logre tomar las cosas con calma y no perder la paciencia.

El sábado anterior el defensor tenía la intención de ser considerado para ver actividad algunos minutos frente a su ex equipo, pero el timonel Ricardo Cadena tenía otra idea en la cabeza y por lo tanto no echó mano de las cualidades del futbolista capitalino, quien dicho sea de paso tampoco llegó a la Perla Tapatía en su mejor forma física.

Desde que Mozo no juega con Guadalajara la escuadra tapatía ha sumado tres triunfos de manera consecutiva, por ello el estratega tampoco ha querido moverle mucho a su zona baja, la cual es la menos la goleada junto con la de los Tigres de la UANL con apenas ocho tantos recibidos, razón suficiente para que el pastor del Rebaño no tenga la menor intención de hacer modificaciones.

De acuerdo a Toque Filtrado de Mediotiempo, en Chivas han hablado con Mozo para que no desespere y cuando le toque jugar aproveche las oportunidades: “El lateral pensaba que iba a llegar y jugar todos los juegos, todos los minutos, pero la realidad es otra. Parte de que no juegue tiene que ver con un problema añejo de rodilla que le impidió iniciar, y ahora Jesús Sánchez está mejor que nunca. Así, Mozo hace todo, pero el sábadosí se le notó el enojo por no entrar ante su ex equipo. Por eso ya le dijeron que tranquilo, que es muy joven y tiene mucho que dar, y que cuando ingrese se quede con la titularidad por varios años”.

