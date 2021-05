Chivas le prepara una sorpresa a Pachuca para el juego de Reclasificación

Víctor Manuel Vucetich y las Chivas de Guadalajara parece que ya tienen preparada una sorpresa para medirse a los Tuzos de Pachuca en el Repechaje del Torneo Guard1anes 2021, pues con la lesión de Jesús Angulo se abre la posibilidad de que Ángel Zaldívar y José Juan Macías por fin puedan jugar juntos en el ataque rojiblanco el próximo domingo en el Estadio Hidalgo.

De acuerdo a información de ESPN, el Rey Midas no descarta la posibilidad de contar con ambos delanteros desde del el inicio del duelo donde se juegan su pase a la Liguilla. José Juan Macías es el mejor goleador del Rebaño Sagrado con seis anotaciones, aunque no marca desde la Jornada 9 cuando lo hizo de manera magistral frente a los Gallos Blancos de Querétaro, mientras que el “Chelo” Zaldívar pasa por un buen momento al ser clave en dos victorias, contra Rayados de Monterey y frente al Atlas, pero solo ha marcado un tanto.

Angulo presenta problemas musculares que no le han permitido trabajar con regularidad en la semana y todo apunta a que no estará listo para el compromiso contra Pachuca, por tal motivo, Vucetich haría algunas modificaciones en su alineación para darle ingreso a Zaldívar, en lo que sería una auténtica sorpresa para el cuadro hidalguense.

En los últimos duelos Chivas venía jugando con tres volantes en el medio campo, Jesús Molina por el centro, Isaac Brizuela por derecha y el “Canelo” Angulo por izquierda, permitiendo que Uriel Antuna y Alexis Vega jugarán como extremos, dejando en punta a JJ Macías, pero con el ingreso del “Chelo” alguna otra modificación seguramente realizará el Rey Midas para ocupar ese lugar en el mediocampo.

¿Cómo jugaría Chivas vs. Pachuca con Zaldívar y Macías de titulares?

La intención de Vucetich al jugar con dos centros delanteros es tener mayor poder a la ofensiva, sin embargo, la media cancha tampoco puede quedar desprotegida, por lo cual tendría que retrasar a Uriel Antuna a jugar como volante por izquierda, justo para ocupar el lugar del “Canelo” y dejar al frente a Alexis Vega por derecha, Ángel Zaldívar por izquierda y en el centro del ataque JJ Macías.

Otra variante que podría utilizar Vucetich es jugar con otro volante de contención junto a Macías que podría ser Sergio Flores o Alan Torres, retrasar a Alexis Vega y a Antuna como volantes por las bandas, “sacrificar” a Isaac Brizuela y que al frente queden Macías y Zaldívar, con esto buscarán tener mucha llegada por las bandas con Antuna y Alexis, esperando que sus servicios caigan en los botines de ambos goleadores únicamente para definir.