La directiva de las Chivas de Guadalajara se mantiene trabajando tanto en la definición del nuevo entrenador del primer equipo, como en la confección de la plantilla que este dirigirá en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX y un aviso de Transfermarket confirma cómo se marchará del redil un referente, sin despedida y como agente libre, para acompañar las bajas de Raúl Gudiño y César Huerta en el venidero mercado de pases.

El Rebaño Sagrado rompió filas el lunes tras despedirse del Clausura 2022 en una emocionante edición especial del Clásico Tapatío en la Liguilla y el plantel principal se encuentra disfrutando de unos días de descanso, para reportar de vuelta el mes próximo en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para cumplir con los exámenes de rutina que darán inicio a una nueva pretemporada rojiblanca.

ver también 25 cosas que no sabías de: Chapito Sánchez

Chivas no ha publicado ni lista de transferibles y tampoco ha confirmado alguna de sus bajas, pero los elementos que se marchan del redil en este periodo ya han revelado su salida, como los casos iniciales del portero Raúl Gudiño y del extremo César Huerta, a los que se suma un tercero: un referente defensivo, quien pese a su trayectoria se irá sin una despedida o un acto especial, como ya ocurrió más recientemente con Jair Pereira o Carlos Salcido.

Raúl Gudiño fue la primera baja confirmada para el Apertura 2022

¿Quién es la tercera baja de las Chivas para el Apertura 2022 de Liga MX?

El defensor se marcha de Chivas por la puerta trasera sin una despedida (JAM media)

Se trata del lateral derecho Jesús Sánchez, quien cierra un ciclo de casi 15 años en el redil y que deberá ponerse una playera diferente a la rojiblanca por primera vez en su carrera profesional. Todo un reto para un canterano que lleva tatuado en su pecho el trofeo número 12 de Liga MX, conquistado en el Clausura 2017. La directiva de Chivas decidió no renovar su contrato, que vence el 30 de junio de 2022, según confirma el portal especializado en el mercado de pases Transfermarkt y pasará a ser agente libre, por lo que podrá negociar con cualquier otro club.

El portal confirma el vencimiento de su contrato el mes próximo (Transfermarkt)

Chapito no ha hecho pública su decisión, pero sí lo adelantó su esposa Andrea Pérez Rulfo, quien reveló todo con una emotiva publicación en redes sociales, en la que afirma que: "Te amamos y de tu barco no nos bajamos nunca. Ten la certeza que allá arriba están orgullosos de tí, porque erez capaz de cerrar ciclos y reinventarte. Hoy cerramos uno, uno de los más difíciles...". Pues el defensor abandonará su hogar desde en enero de 2008, cuando se unió a las Fuerzas Básicas en San Rafael y después de 12 años ininterrumpidos en el primer equipo, pero no recibirá ni una despedida por parte del club o la afición.

La esposa de Sánchez adelantó que el lateral se marcha (Instagram)

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!