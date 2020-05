Chivas insiste a Monterrey con préstamo de "Poncho" González para el Apertura 2020 de la Liga MX

La directiva de las Chivas de Guadalajara se encuentra en la etapa de planificación de la próxima temporada y persiste en su interés de contar en su plantilla con Alfonso González, mediocampista de Rayados, por lo que insistieron a sus homólogos del club Monterrey por el préstamo del futbolista en el mercado de transferencias para el venidero Torneo Apertura 2020 de la Liga MX.

El volante tamaulipeco, quien se formó en la cantera del Atlas, no tuvo la suficiente regularidad con el plantel del argentino Antonio Mohamed y es un elemento que Ricardo Peláez ha pretendido desde que el dirigente trabajaba con Cruz Azul, pero que por diversas razones no pudieron llevarlo a La Noria, pues en ese entonces una operación de la rodilla le impidió tener mayor continuidad con los regios.

Los rojiblancos insisten en contar con el volante polivalente

El alto mando del Rebaño Sagrado, ahora con el problema económico que se asoma para todos los clubes de la Liga MX, estudia la posibilidad que "Ponchito" González pueda llegar a la ciudad deportiva de Verde Valle, en calidad de préstamo con alguna opción a compra en el futuro. Luego de la primera negativa de Monterrey, que ahora se encuentra interesado en el portero Raúl Gudiño, pudiera analizarse la insistencia de los rojiblancos.

¡Ya piensan en el Apertura 2020!



Chivas insistirá por préstamo de 'Poncho' González �� https://t.co/t6ctIBuXJS pic.twitter.com/7jnfIG8Nb6 — La Afición (@laaficion) May 26, 2020

"Pocho" González no entra en planes de Rayados, debido a que no es un jugador prioritario para el sistema del "Turco" Mohamed, por lo que no sería descabellado que los tapatíos logren el préstamo de este jugador, según un reporte de La Afición firmado por el periodista Jesús Hernández. González puede jugar de interior, como volante por la izquierda o hasta de enganche, detrás de JJ Macías o del centro delantero.

El volante polivalente sumó 108 minutos en el cancelado Torneo Clausura 2020 con los regiomontanos, durante seis encuentros, en ninguno fue titular, ni pudo hacer gol. Chivas lo tiene en su agenda de refuerzos, no por sus últimos registros, sino por el futbol que puede ofrecer en el equipo tapatío, que tanto ha batallado para desarrollar ese puesto, pues Javier Eduardo "Chofis" López no es del total agrado del técnico Luis Fernando Tena y Jesús Angulo, tampoco ha tenido los minutos esperados, con solo un partido y 178 minutos.