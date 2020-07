Chivas pasó de ser ejemplo a ser el más afectado por contagios de Covid-19 en el inicio del Torneo Guard1anes 2020

Chivas de Guadalajara fue el primer club de la Liga MX en regresar a la cancha y lo hizo bajo un estricto protocolo sanitario que lo ubicó como ejemplo para el resto de las organizaciones del futbol mexicano, pero tras una innecesaria sobre exposición en la pretemporada se convirtió en uno de los clubes que se vio más mermado en el comienzo de este Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020, debido a diversos contagios de coronavirus o Covid-19 en su nómina principal.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, que este lunes inicia su semana de preparación en las instalaciones de la ciudad deportiva de Vede Valle con miras a la segunda fecha del Guard1anes 2020 en la que deberá visitar a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, sufrió cuatro bajas importantes en el arranque del campeonato y que saldó con un empate sin goles frente a León en su Estadio Akron, por lo que pasó de ser un ejemplo en el control de la pandemia del coronavirus o Covid-19 en su plantilla a ser uno de los más afectados en el futbol mexicano.

Los rojiblancos regresan este lunes a los trabajos en Verde Valle (Chivas)

El complicado inicio que tuvo este Torneo Guard1anes 2020 por los diversos brotes de Covid-19 en los equipos provocó una lógica ausencia de muchos jugadores, entre estelares y suplentes, que no pudieron formar parte de la primera jornada de la Liga MX, después de cuatro meses de inactividad por la pandemia del coronavirus, lo cual se evidenció además en el nivel futbolístico que presentaron varios encuentros de esta fecha inaugural.

�� #ElResumen

En un entretenido encuentro, con ocasiones para ambos equipos, Chivas y León empataron sin goles en el Estadio Akron.



Revive aquí las mejores acciones del partido.#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/fGGTJqdVFL — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 27, 2020

Los rojiblancos, que debutaron el sábado con un gris empate ante los "panzas verdes" en el Gigante de Zapopan se convirtió en uno de los equipos más afectados, con cuatro bajas confirmadas por contagios de Covid-19: Fernando Beltrán y Alexis Vega, integrantes regulares del once inicial de los tapatíos, mientras que Uriel Antuna y Ronaldo Cisneros también anunciaron haber contraído la enfermedad. Oribe Peralta, otro de los suplentes, tampoco estuvo presente en el duelo, pero se confirmó el resultado negativo del "Cepillo" y se debió a dolencias, que por precaución evitaron su participación.

Las cuatro ausencias en la plantilla de Chivas para el debut, sumaron a la del director técnico Luis Fernando Tena, que no solo no pudo estar en la primera jornada del Guard1anes 2020, sino que desde la Gran Final de la Copa GNP por México tuvo que ser reemplazado en el banquillo por su asistente Salvador "Chava" Reyes Jr y Alberto Coyote. Previo al regreso a la actividad del Club Deportivo Guadalajara, confirmaron su primer caso: Alexis Peña, quien pese a no revelarse su identidad en su momento, tuvo la oportunidad de recuperarse y fue obvio su caso al perderse las primeras dos semanas de la pretemporada.

Chivas es uno de los clubes más afectados con bajas importantes en el #Guard1anes2020 ⚽️��https://t.co/QDVYvJ0pH8 — MedioTiempo (@mediotiempo) July 27, 2020