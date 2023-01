La directiva deportiva de las Chivas de Guadalajara, encabezada por Fernando Hierro y el cuerpo técnico comandado por el entrenador Veljko Paunovic fueron informados este miércoles del veredicto final que emitió la Comisión Disicplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a la solicitud de apelación en el caso específico de la expulsión del defensor Gilberto Sepúlveda en la victoria sabatina 0-1 en Monterrey, que marcó el debut en este Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. ¡Han dicho. Caso cerrado!

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, con la participación del mencionado central a la espera de la decisión, cumplió este miércoles con una exigente sesión de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar todos los detalles de su alineación titular para su próximo compromiso: frente al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2023.

Chivas, bajo el mando de Paunovic, nuevamente saldrá a la carretera en busca de puntos tras debutar con el sufrido triunfo 1-0 sobre Rayados en Monterrey, gracias al gol de Alexis Vega y en el que padecieron la expulsión cuestionada del Tiba Sepúlveda, que fue reclamada de forma inmediata por la directiva rojiblanca al solicitar la revisión de la discutida sentencia arbitral de Adonai Escobedo ante la Comisión Disciplinaria de la FMF.

La Comisión Disciplinaria emitió este miércoles el tradicional reporte de jugadores e integrantes de cuerpo técnico sancionados, durante la actividad de los partidos de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, en el que además ofrecieron su veredicto en torno a la apelación que introdujo también Santos Laguna por la expulsión del delantero Eduardo Aguirre y que no trascendió, por lo que perderá la próxima fecha de los Guerreros.

La Comisión Disciplinaria apoyó la sentencia del árbitro Adonai Escobedo (FMF)

El ente disciplinario de la Liga MX refirió en su boletín que "las solicitudes presentadas por los Clubes Guadalajara y Santos Laguna, en torno a las expulsiones de los jugadores Gilberto Sepulveda López y Eduardo Daniel Aguirre Lara, respectivamente, NO PROCEDIERON, por lo que ambos futbolistas no podrán participar con su club en su siguiente encuentro oficial de la LIGA MX". De esta forma, el Tiba no podrá estar disponible para el cuerpo técnico del Rebaño Sagrado en su próxima convocatoria que será publicada el jueves, previo al viaje a territorio potosino, donde visitará el viernes al Atlético de San Luis.

Sepúlveda se perderá la visita al Atlético de San Luis este viernes (FMF)

