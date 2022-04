El asistente técnico Francisco Javier Robles, encargado de las Chivas de Guadalajara tras la sanción a Marcelo Michel Leaño, reconoció que "no fue el mejor partido que esperamos" y aseveró que "el equipo no está del todo bien".

Cuerpo técnico de Chivas reconoce que "el equipo no está del todo bien" tras caer ante Rayados en partido pendiente de la Jornada 12

Francisco Javier Robles, asistente técnico del sancionado entrenador Marcelo Michel Leaño para este partido, se hizo cargo del primer equipo de las Chivas de Guadalajara en la derrota 1-3 ante Rayados de Monterrey en el Estadio Akron y soltó un par de perlas en la conferencia de prensa tras la caída en este duelo pendiente de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, que complica las opciones rojiblancas de avanzar a la reclasificación.

Robles, quien debió asumir la responsabilidad de declarar tanto en el empate con Toluca en el Estadio Nemesio Diez como ahora en este revés ante Rayados en el Gigante de Zapopan, dejó unas frases sueltas que calan a la perfección con el aciago momento deportivo que atraviesa el Rebaño Sagrado, que no gana desde hace seis fechas y empieza a alejarse del puesto 12 de la tabla de posiciones, último que otorga cupo a la repesca para la Liguilla.

El asistente técnico de Leaño inició con todo su comparecencia en la conferencia y reconoció que "no esperábamos este resultado, no fue el mejor partido que esperamos, pero bueno es tratar de darle la vuelta rápido, porque tenemos en dos días un partido con Cruz Azul y creo que lo que diga sonará a pretexto, pero a los jugadores trataremos de recuperarlos mañana (jueves)".

Robles afirmó que "el primer tiempo se compitió, pero no esperabamos el gol en los últimos minutos (antes del intermedio) y sí, salimos al segundo tiempo un poco apáticos, no sé si con el golpe anímico del gol (de Jesús Gallardo) y no fue una buena segunda parte y realmente son dos goles en los que nosotros fallamos en jugadas muy claras, errores que se fueron cometiendo y caen esos dos goles".

El integrante del cuerpo técnico tapatío señaló que "el equipo en todo el torneo ha mostrado una actitud muy buena, ha habido partidos en los que hemos luchado hasta el último minutos, no sé si hoy hasta el mismo cansancio que venimos arrastrando desde contra Toluca pueda hacer que el equipo no estuviera del todo bien, pero con los jugadores ahorita hablamos con ellos, están comprometidos, apenados, muy apenados con la afición, pero ante todo seguiremos luchando, que todavía nos quedan cuatro partidos".

Francisco Javier Robles aseveró que "somos conscientes de la seguidilla de partidos que tenemos, podrá sonar a pretexto, pero el equipo no está del todo bien, en el sentido de que vemos los resultados, en el lugar donde estamos y todo esto, pareciera que está así (mal), pero el equipo seguirá trabajando, va a luchar y nosotros vamos a estar por delante de ellos para ayudarlos".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!