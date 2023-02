Los primeros meses de Veljko Paunovic en México no son lo que el entrenador serbio, la directiva, ni la misma afición esperaban, ya que el timonel no ha podido gestar todavía la transformación futbolística que se esperaba con su llegada, por lo que las críticas en su contra se están volviendo recurrentes y ahora provinieron de un exdirectivo rojiblanco.

El Guadalajara ha generado muchas dudas con respecto a su potencial futbolístico debido a que no han podido mantener un ritmo competitivo durante los 90 minutos de los partidos, por lo que en el segundo tiempo suelen presentar múltiples dificultades durante los partidos.

ver también Amaury ya tomó una decisión

Ante tal situación y tras el sorpresivo empate con Querétaro, el exdirector deportivo del Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda, aseguró que no se sabe si fue una buena decisión el haber contratado al serbio para el chiverío, ya que considera que su equipo no está generando oportunidades para el delantero.

“Yo diría que el peor partido de Chivas (…) Apenas empató, le falta mucho trabajo todavía a Paunovic. No podemos saber todavía si fue una buena apuesta, una buena decisión, no sabemos, hay que esperar todavía (…) Al que pongan, si no hay un buen trabajo colectivo, un buen trabajo estructurado en la generación de juego, en la elaboración, al que pongas de delantero no te va a funcionar”, explicó el ESPN.

Augura pobre funcionamiento

“¿Qué tanto puede mejorar Chivas? No lo sé, no tiene un techo muy alto. No veo mucho margen de maniobra, ya son cinco partidos que hemos visto a Chivas y no sé cuál sea la mejor versión o hasta dónde pueda llegar”, declaró De Anda en dicha cadena de televisión.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!