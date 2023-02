Chivas no ha podido erradicar las críticas y continúa siendo una incógnita debido a las malas exhibiciones que está mostrando el conjunto rojiblanco bajo la tutela del entrenador Veljko Paunovic, por lo que el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, ya tendría tomada una decisión con respecto al equipo rojiblanco para este Clausura 2023.

El Rebaño Sagrado se encuentra ubicado en el séptimo lugar general del futbol mexicano con ocho puntos, producto de dos triunfos, dos empates y un descalabro; sin embargo, los rojiblancos muestran facetas muy distintas en el primero y segundo tiempo.

Ante tal situación y la constante ola de críticas contra Paunovic, el dueño del chiverío Amaury Vergara ya decidió que lo mantendrá todo el Clausura 2023 sin importar los resultados que se presenten, ya que no quiere seguir cambiando de entrenador, además de que entiende que están en un proceso en el proyecto que le presentó Fernando Hierro según publicó Mediotiempo.

"El proyecto don Veljko Paunovic, que nada lo hará caer (…) Me dice que así fracasen otra vez en este torneo, no pasará nada, porque ya se cansaron (Amaury Vergara y su gente) de estar cambiando de entrenador cada que la gente presiona. Que no esperan nada este torneo, que lo están tomando como transición, que no se van a desesperar, que no van a claudicar y que seguirán con Paunovic sí o sí”, explicó Miguel Arizpe.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Pachuca?

Tras el empate frente a Gallos Blancos, el Guadalajara deberá cambiar el chip y comenzar a prepararse para medirse al actual campeón y líder del futbol mexicano, Pachuca, rival al que se enfrentarán el próximo sábado 11 de febrero en la cancha del Estadio Hidalgo, en punto de las 21:05 horas.

