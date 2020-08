"Desconozco si han querido posponer partidos": Hiram Mier se refiere a los contagios de Covid-19 en Chivas y las fallas en este Guard1anes 2020

Hiram Mier, defensor de las Chivas de Guadalajara, reconoció su desconocimiento sobre la posibilidad de haber reprogramado la visita a Torreón y en la que sucumbieron el domingo 2-0 ante Santos Laguna, pese a las cinco ausencias en la plantilla tapatía por contagios activos de coronavirus o Covid-19 y uno por precaución (Eduardo "Chofis" López), pero además analizó los errores que han cometido en las primeras dos fecha de este Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El central del Rebaño Sagrado, que este martes atendió a los medios locales en la video conferencia de prensa previo a la tercera jornada del Guard1anes 2020 frente al club Puebla en el Estadio Akron, aseguró que este arranque "es un momento complicado, porque no hemos dado los resultados que tenemos que dar. No es el inicio que quisieramos tener, pero es muy temprano el torneo todavía. Sé que tenemos muchas cosas por mejorar, muchas cosas por hacer, para sacar los resultados y sé que este fin de semana es una nueva oportunidad para sacar adelante esto y empezar a sumar puntos".

Mier trabaja con el plantel en la preparación para la tercera jornada del Guard1anes 2020 (Chivas)

Mier, en cuanto a la cantidad de contagios de Covid-19 que ha sufrido el plantel rojiblanco, no lo utilizó como excusa y afirmó que "a todos los equipos nos ha pegado, ahorita creo que somos el equipo donde más bajas tenemos con la pandemia del Covid, pero no nos debe afectar eso" y argumentó que "es obvio que hemos dejado de hacer cosas que veníamos haciendo en la semana y se ha visto reflejado en los partidos. Hemos llegado poco al arco rival, porque no hemos hecho lo que nos corresponde a cada quien".

�� #ElResumen

Santos recibió a Chivas en la #Jornada2 del #Guard1anes2020. Los 'Guerreros' se llevaron la victoria 2 goles a 0.



Revive aquí las mejores acciones del encuentro. ��#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/i66YVcADKh — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) August 3, 2020

El zaguero del Club Deportivo Guadalajara, sobre la posibilidad de haber reprogramado la visita a Torreón, se sorprendió al señalar que "desconozco el tema si han querido posponer partidos, es más de directiva, si ellos ven probable o es mejor para nosotros. Desconozco si han querido (mover los partidos) o si se los han negado, no lo sé. Nosotros estamos para cumplir con las fechas estipuladas, ya con bajas o sin bajas".

El defensor rojiblanco analizó que "la mayoría de los partidos del torneo pasado (Clausura 2020) los jugamos los mismos, había poca rotación en cambios, iniciábamos casi siempre los mismos. Ahora le ha tocado al profe (Luis Fernando Tena) cambiar de alineación por el tema de las bajas. La gente que no venía jugando apenas está tomando confianza, porque no le había tocado tanta participación. Son cosas que se van juntando y que nos ha costado en los partidos" y agregó que "en la semana trabajamos cosas, analizamos al rival y el día del partido nos ha faltado llevarlas a cabo, eso se ha visto en los marcadores, en que hemos tenido poca profundidad, pocas oportunidades de gol. Se habla mucho de la falta de gol, sí, porque no hemos anotado, pero no le hemos llevado tan clara la pelota a los delanteros, creo que pasa por ahí".

Hiram Mier, en cuanto a la plantilla, aseveró que "la calidad del plantel es muy buena, somos muchos, sale uno y entra otro de igual o mejor calidad, estamos para competir. Nos ha faltado, hemos quedado a deber en el planteamiento de los partidos, en funcionamiento, se ve algo de falta de confianza, por el tema del partido pasado fue muy rápido el gol y nos cambia completamente el partido. Tenemos que mejorar en eso, en la concentración, la intensidad".