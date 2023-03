El delantero rojiblanco no volverá a las canchas hasta octubre o noviembre de este año, prácticamente se perderá este torneo y la mayor parte del siguiente.

José Juan Macías ha tenido un año para el olvido no solo dentro de la cancha, también fuera de ella. El atacante cumplió su sueño de jugar en Europa con el Getafe, pero duró menos de lo que tenía planeado porque el Getafe de España rescindió el préstamo seis meses después, por lo cual volvió a las Chivas de Guadalajara donde ha estado lesionado prácticamente desde el inicio del 2022.

En este 2023 el regreso de JJ Macías se esperaba con mucha algarabía en el plantel del Rebaño Sagrado, sobretodo para que fuera contemplado en el equipo dirigido por Veljko Paunović, pero una nueva lesión en la rodilla derecha lo marginara otros ocho meses del verde césped y será hasta octubre o noviembre cuando regrese a la actividad.

No obstante, la calidad del joven goleador no está en tela de juicio y desde los altos mandos saben que no se pueden desprender de su mejor atacante de los últimos años como ocurrió cuando lo cedieron a León y cumplió más allá de las expectativas, siendo el dueño Amaury Vergara quien intervino para que volviera a Verde Valle y fuera ese hombre gol que tanto ha necesitado Chivas.

La drástica medida con JJ Macías en Chivas

A pesar del grave problema físico por el que atraviesa el delantero mexicano, el director deportivo Fernando Hierro tiene toda la confianza en respetarle su lugar a Macías, por ello hay muchas posibilidades de que le sea renovado su contrato en los siguientes meses, toda vez que el actual acuerdo expira al finalizar este 2023 y a partir del siguiente verano podría empezar a negociar con algún otro equipo si así lo desea.

“Pese a la lesión del delantero, en la cúpula rojiblanca, Amaury Vergara y Fernando Hierro saben que es un elemento muy importante en el proyecto y confían en que van a recuperar su mejor versión cuando sane, algo que lastimosamente se dará hasta finales de año. El contrato de J.J. está por expirar precisamente en este 2023, pero ya hay pláticas para que se renueve el vínculo laboral del club con el pateabalón. Volverse a lesionar cuando estaba a punto de regresar ha sido un mazazo para José Juan Macías del que, afortunadamente, ya se está recuperando anímicamente”, fue parte de lo que publicó en su columna Sancadilla de Grupo Reforma.

