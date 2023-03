En el Club Guadalajara está claro que se debe echar mano de todas las herramientas que se tienen al alcance para mejorar el funcionamiento individual y colectivo, por tal motivo el estratega Veljko Paunović dio a conocer parte del apoyo que han recibido los futbolistas para mejorar su salud mental y enfrentar de la mejor manera las adversidades que se puedan presentar dentro de la cancha.

El Rebaño Sagrado marcha como uno de los punteros en el Torneo Clausura 2023 donde cuentan con 18 unidades y se colocan en la cuarta plaza empatado con Tigres de la UANL y Toluca, mientras que Monterrey se ubica como el único superlíder con cuatro puntos más que los tapatíos, por lo que siguen en la batalla por quedarse con uno de los cuatro lugares que otorgan un boleto directo a la Liguilla.

Pero más allá del trabajo futbolístico que ha hecho el cuerpo técnico del entrenador serbio, en Chivas uno de los aspectos que también favorece para el buen momento que atraviesan los futbolistas es el psicológico, ya que Paunović dio detalles acerca de la labor que se ha realizado con los jugadores rojiblancos para que incrementen su mentalidad positiva ante los momentos complicados durante cada uno de los partidos.

“Han trabajado con la psicóloga para fortalecer y dar recursos individuales a los jugadores y al equipo para dar mejoras ante las adversidades, ¿cómo afrontar un resultado no favorable?, ¿como estar a un partido fuerte como hacer todo lo que te propone el rival o el propio partido?, cómo reaccionar, qué herramientas utilizar, para recuperar el momento anímico. Usamos todo lo que este club no ofrece y nosotros manejamos nuestras sesiones y aumentamos la presión. Hoy trabajamos en caso de adversidades, ¿cómo reaccionar en el campo?, ¿cómo reagruparnos?, el mensaje entre los jugadores, ¿qué pasa si alguien no está en el campo?. Lo que pueda ocurrir en un partido eso también lo trabajamos”, manifestó Paunovic en conferencia de prensa.

En Chivas nadie se raja, asegura Paunovic

“Pienso que el equipo ha demostrado es el compromiso y la capacidad de romper las limitaciones impuestas por el exterior y algunas, internamente. Hablamos de muchos de los hechos que el equipo ha conseguido, para tener una racha positiva, pero no se me raja nadie, esto es simplemente el trabajo que en la mitad del torneo uno tiene que reconocer pero no se puede quedar satisfecho, hay que buscar la mejoría. Soy muy sensible a los cambios de comportamiento y eso no voy a permitir que pase, y de momento lo que hacemos es aprovechar la confianza para aumentar el nivel, subir nuestra tolerancia a las adversidades y subirla de trabajo, el equipo necesita ser fuerte y solido en todos los partidos, ni relajarse, ni mirar hacia atrás, siempre al siguiente rival y este es Santos el sábado”, abundó el timonel serbio.

